Son jóvenes y sus proyectos están llamados a cambiar la sociedad del mañana. Un grupo de millenials con perfiles diversos protagonizará la última sesión de Santander WomenNOW Summit 2020, el congreso que organiza Vocento–Taller de Editores entre el 25 y el 27 de marzo en Madrid para conocer la realidad de las mujeres en el mundo.

La edición de 2020 se celebrará entre el 25 y el 27 de marzo en el Casino de Madrid y el Museo Reina Sofía. Tendrá tres espacios: WON Inspiring contará con mujeres y hombres inspiradores, testigos en primera línea de los cambios sociales.

WON Talks está dedicado a las nuevas formas de entender el feminismo desde la tecnología o la ciencia.

WON Innospace es un punto de encuentro de business angels, inversoras y emprendedoras.

La jornada reunirá a cantantes como Brisa Fenoy y Soleá Morente o perfiles tecnológicos como el de Alai Miranda Blanco, una estudiante de 16 años galardonada con el premio Digital Girl of the Year en los ADA Awards. También brillarán Nerea Luis, experta en Inteligencia Artificial; Mar Gómez, responsable del área de meteorología de eltiempo.es.; la cardióloga Guadalupe Sabio; y la arquitecta Olga Felip, galardonada con premios como el 40under40 por The European Centre of Architectural.

En este congreso, que será inaugurado por la exsecretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, Vocento cuenta con el respaldo de Banco Santander, de patrocinadores como Armani Beauty, Iberia, L’Oréal París, Novartis, Salesforce, Correos, el apoyo del Parlamento y la Comisión Europea, la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid y la colaboración de Twitter, IESE o la Fundación Inspiring Committed Leaders (ICLF), además de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), entre otros. Además, Mujerhoy es media partner del congreso.

*¿Cómo conseguir las entradas? En la web www.womennow.es. Son gratuitas previo registro hasta completar aforo (inauguración y WON Innospace solo por invitación).