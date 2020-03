12 mar 2020

Cuando te has pasado media vida en el backstage de los desfiles (como periodista de moda, no como modelo, he de aclarar), te das cuenta de que la vida de las modelos consiste, en gran parte, en esperar. Esa es la razón por la que muchas de ellas encuentran en la lectura a una compañera indispensable. Hemos decidido ahondar en las bibliotecas de algunas de nuestras modelos preferidas para averiguar cuáles son los libros con los que sobrellevan sus eternas esperas.

Kaia Gerber

Kaia Gerber pinit

¿Qué pueden tener en común Tamara Falcó y la modelo del momento? Pues su amor por el libro 'Travesuras de la niña mala', de Mario Vargas Llosa. Esta famosísima novela es la que inspiró a Tamara Falcó para diseñar una camiseta de su marca de ropa y es una de las últimas lecturas de la hija de Cindy Crawford. Kaia es ya conocida por ser una gran amante de la lectura, pues la hemos visto con las memorias de Patti Smith, llamadas "Éramos unos niños" y con clásicos como "El Perfume", de Patrick Süskind y "A sangre fría", de Truman Capote. La modelo también se ha interesado por la literatura española, pues ha sido fotografiada con el libro "Mientras ellas duermen", de Javier Marías.

Kendall Jenner

Kendall Jenner pinit

W Magazine habla de la modelo como “la santa patrona de la literatura alternativa”, pues cada vez que es fotografiada leyendo un libro, este se agota. La modelo posó en sus redes sociales con el libro “So Sad Today: Personal Essays”, de Melissa Broder. Los seguidores de la supermodelo ya habrán visto este libro en alguna que otra ocasión en sus redes, pues hace tiempo subió un story a Instagram en el que se veían algunos de los libros que su amiga y agente Ashleah Gonzalez le había recomendado. Otros de los títulos que sacó en su vídeo fueron “How to Cure a Ghost” (Fariha Róisín, 2019), “Tonight I’m Someone Else”( Chelsea Hodson, 2018), “Sea of Strangers” (Lang Leav, 2018), “El huésped y otros relatos siniestros” (Amparo Dávila, 2018), “Literally Show Me a Healthy Person” (Darcie Wilder, 2017), “The Complete Stories of Leonora Carrington” (Leonora Carrington, 2017), “Can’t and Won’t” (Lydia Davis, 2013) y “Black Swans” (Eve Babitz, 1993).

Bella Hadid

Bella Hadid pinit

Bella Hadid sufre el mal que nos azota a muchos de los que aman las redes y que algunos llaman pornografía cultureta, esa que consiste en mostrar siempre los libros que estamos leyendo y las exposiciones que visitamos. La modelo disfrutaba en un vuelo del último libro de Stephen King, ‘The Outsider’, y lo convirtió en el protagonista de la suerte de bodegón viajero compuesto por el bolso de Louis Vuitton x Takashi Murakami y su pouch de Christian Dior.

Gigi Hadid

Su hermana apostó por "The Stranger", de Albert Camus, pero el problema vino cuando tras ser ambas fotografiadas con sus libros de cabecera en la mano, un tabloide habló de los libros como del “nuevo accesorio”. El medio vino a decir que las modelos coordinaban sus looks con los libros que leían, implicando que la única razón por la que los llevaban era lo bien que sus portadas les sentaban a sus looks.