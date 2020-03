18 mar 2020

Chrissy Teigen se ha convertido en todo un icono del ‘self confidence’, algo difícil de lograr cuando eres modelo profesional, pues es complicado que la gente te tome como a un referente a seguir a la hora de hablar de amor propio. Al fin y al cabo, ¿qué traumas puede tener una supermodelo por culpa de su físico? Tenemos que contarte un secreto, y vamos a decirlo bien bajito: incluso ellas tienen complejos. De hecho, tener cualquier complejo se convierte en un enemigo muy peligroso cuando eres un personaje público, pues los comentarios de los ‘haters’ e incluso los titulares de la prensa pueden hacer que un pequeño complejo se convierta en un auténtico trauma.

Chrissy Teigen posa con unos leggings con el rostro de su marido impreso en.... bueno: ya sabéis dónde.

Esa es la razón por la que hemos de aplaudir a la modelo, que ha confesado que de joven se operó los pechos por motivos laborales. Chrissy, que ha posado para Sports Illustrated, tenía que ser fotografiada en bikini y pensó que tener un escote más generoso le ayudaría a sentirse más segura. Reconoce que tras ser madre se arrepiente de haberlo hecho (como han hecho otras famosas) y que de tener que volver a pasar por el quirófano, algo que reconoce no entra en sus planes para evitar riesgos innecesarios, lo haría para elevar el pecho. Sin embargo, es habitual que suba imágenes en sus redes en las que no lleva sujetador y responde de forma tajante y repleta de ironía a los que se meten con su escote.

Chrissy Teigen

Tras ser madre, Chrissy se ha alejado todo lo posible de su obsesión con las básculas (en una entrevista ha confesado que llegó a perder tres trabajos por haber aparecido en diferentes proyectos con unas medidas ligeramente diferentes a las requeridas) y no duda en subir a sus redes imágenes en las que se ríe de su papada, de las estrías fruto del embarazo y de cualquier defecto. De esta forma, podríamos decir que Chrissy se ha convertido en la Celeste Barber de las modelos, pues dada su experiencia como maniquí, emula las poses de las tops con expresiones faciales divertidas, posturas imposibles y looks dignos de cuarentena. De hecho su marido, John Legend, ha hecho un impresionante directo al piano en Instagram en el que ella aparece en toalla junto al piano bebiendo vino e ignorando el impresionante concierto.

Chrissy Teigen y John Legend

Una de las preguntas que más le hacen sus seguidores es que cómo puede comer tanto como lo hace. Ella ha respondido en Twitter sin titubear. “Peso 10 kilos más que antes de tener a Miles, y ya tiene 10 meses. Nunca voy a perder lo que me sobra porque me gusta demasiado comer. Me estoy acostumbrando a mi 'nuevo yo' tras muchos años luchando por tener un peso determinado”, ha explicado la modelo. “La vez que más delgada he estado en mi vida fue tras tener a Luna. Fue por la depresión postparto, así que me quedo con estos kilos y con esta sensación”, asegura.

Chrissy, si nos estás leyendo, tenemos un mensaje que mandarte: nosotras también te preferimos feliz, sea cual sea tu peso.