19 mar 2020

Compartir en google plus

Si por algo se caracteriza Silvia Abril, es por su sentido del humor. Una herramienta que le va a ser de gran utilidad para afrontar las semanas que tengamos que estar encerrados en casa, hasta que pase la tormenta del coronavirus. La actriz y presentadora nos cuenta cómo lo está llevando y cómo se organizan ella y Andreu Buenafuente, su marido, con la niña, Joana.

¿Cómo lo estás llevando?

Los primeros días, mi hija Joana y yo lo llevamos muy bien, pero desde que Andreu (Buenafuente) comenzó a hacer el programa desde casa, esto ha sido una locura, porque todos estamos arrimando el hombro. Y no puedes contar con él porque está de reuniones, grabando piezas... es casi como un confinamiento dentro del confinamiento. Pero creo que es necesario que con su programa Late 'Motiv nos levante el ánimo en estos tiempos tan difíciles.

¿Cómo te estás organizando con tu hija?

Cuando empezamos teníamos unos propósitos muy elevados. Hicimos un horario en una pizarra, pero a los tres días nos pareció aburrido y estamos dejando que fluya. A Joana le encantan las manualidades, y tenemos un armario lleno de papeles, plásticos y todo tipo de material para reciclar, así que ahora estamos inventando un robot con los rollos de papel higiénico (risas). Ella se conecta con sus amigas una o dos horas al día, para hacer cosas juntas. Y también bailamos y hacemos coreografías, así que he retirado mesas y sofás para que no estorben.

¿En qué vas a emplear el tiempo?

Yo no voy a parar. Además de participar en el programa de Andreu, voy a grabar con Toni Acosta nuestro programa El grupo desde casa. Y estoy escribiendo una novelita para niños que presentaré muy pronto. Así que tengo demasiadas cosas.

Tu consejo para la cuarentena.

¿Un consejo? Escuchar música música, porque puede marcar el ánimo de la casa. Alimentarnos de música que nos haga bailar y ponga color al día. Y vestirnos de colores. Hoy me he puesto una blusa verde y una diadema de flores en homenaje a Frida Khalo, una mujer que tuvo que vivir confinada en su durante muchos años tras sufrir un terrible accidente.

¿Qué te resulta más complicado?

Lo más difícil, sufrir por los mayores y ver toda la situación que estamos viviendo. Así que he dejado de estar totalmente conectada. Porque al final esa cantidad tremenda de información te hace dar muchas vueltas a la cabeza que no te llevan a ninguna parte. Así que me ha sentado de maravilla reducir la sobreinformación.

Completa la frase: de esta vamos a salir...

De esta espero que salgamos mejores, con una mayor concicencia de lo importante que es cuidar el planeta, de lo vulnerables que somos. Espero aprender a disfrutar de estar los tres solos, y a valorar a tus padres, a tus hermanos, a tu familia.