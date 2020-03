20 mar 2020

A pesar de trabajar con información de última hora cada día, Susanna Griso asegura que jamás se hubiese imaginado que acabaríamos en este escenario de confinación. Desde la misma, la periodista nos responde a cómo está llevando esta situación, y colabora con nuestra campaña #mujerhoyencasa.

¿Te imaginabas que acabaríamos con en Italia?

Hace una semana, hubiese sido incapaz de anticipar este escenario de confinamiento. Y eso que lo teníamos muy cerca, en Italia. Me temo que los gobiernos, en general, no han sabido medir los efectos de esta pandemia. Y me preocupan las personas más vulnerables: nuestros mayores, los inmunodeprimidos... Con todo, creo que la sociedad española está dando una respuesta serena, madura y muy solidaria.

¿Cómo lo estás llevando?

Tengo la posibilidad de salir de casa para realizar un trabajo que me apasiona. Y soy muy consciente de que prestamos un servicio público porque acompañamos e informamos. Alos datos me remito: el consumo televisivo bate récords históricos porque jamás habíamos tenido tanta gente en casa. Personalmente, creo que es más sacrificado teletrabajar.

¿Cómo os estáis organizando en casa?

En casa creo que nos estamos organizando razonablemente bien. Mis hijos mayores dan clases a la pequeña, mi marido teletrabaja...y yo tomo el relevo por la tarde. Intento que la pequeña esté muy entretenida y activa. Bailamos a todas horas, jugamos, hacemos manualidades.

¿Qué cosas pendientes tienes en mente realizar durante este aislamiento?

Pretendo arreglar los armarios, sacar los juegos de mesa y organizar sesiones de cine con palomitas.

Tu consejo para hacer más llevadera la cuarentena.

Hago míos los consejos de la psicóloga Maria Jesús Álava. Tenemos una agenda e intentamos cumplirla. Hay que levantarse pronto, arreglarse, estudiar, descansar, comer, volver a estudiar... Tener cierta programación, una rutina, hace mucho más llevadero el encierro. La psicóloga nos aconseja también que los chavales se impliquen en las actividades domésticas y llamen a los abuelos, a las personas mayores que están solas. Comunicarse es imprescindible.

¿Qué es lo que se te está haciendo más cuesta arriba?

Echo de menos salir a correr o caminar, tomarme una caña con los amigos (aunque lo hacemos virtualmente) y sobre todo poder planificar el futuro, todo está suspendido. Pero ahora, más que nunca, toca pensar en el presente. Y ser solidario.

De esta vamos a salir...

De esta situación saldremos todavía más fuertes, pero para eso tenemos que dar certidumbres a quienes sufren la parálisis económica.