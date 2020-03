23 mar 2020

En 2011, perdió los pies. Le cambió la vida de manera radical, pero decidió superar esa adversidad y construir desde cero para demostrar que no hay nada imposible. Si hay alguien que nos pueda hablar, desde el optimismo, de esta crisis en la que estamos inmersos por la crisis del coronavirus, esas es Sara Andrés, atleta paralímpica especialista en las distancias de 400 y 200 metros lisos. La madrileña se suma a #mujerhoyencasa con estas reflexiones.

¿Cómo lo estás llevando?

Como todo el mundo: a veces bien y otras peor. Aunque me gusta estar sola en mi día a día, es diferente tener que estarlo por obligación. Pero me sirve mucho ponerme en la situación de que estuviese enferma; así, no salir se hace mas coherente

¿Con quién estás?

Vivo sola y comparto mi piso con mi mascota, un gato de 7 añitos. Lo más difícil es estar aislada de amigos y familiares. Así que lo compenso con llamadas o videollamadas.

¿Qué recomendarías a nuestras lectoras que hicieran, ahora que tenemos tiempo de sobra?

Es una oportunidad perfecta para dedicarse tiempo a uno mismo y organizarse los días con actividades. Y dedicarle tiempo a esas cosas pendientes que todos tenemos y que justificamos no hacerlas por falta de tiempo. Solo hay que quitarse la pereza mental y tener fuerza de voluntad para hacer lo que queramos. ¿Aprender ingles? ¿Tocar la guitarra? ¿Aprender a bailar con tutoriales?… Se me ocurren mil ideas.

Un consejo para pasar estar cuarentena.

Estructúrate el día con un horario: quizás por las mañanas con actividades mas de trabajo y estudio y por las tardes algo mas lúdico. Y con diferencias entre los días laborables y el fin de semana para ir notando cambios. Y si tienes terraza o jardín, pasa tiempo fuera para que de la sensación de que has salido de casa

De esta situación vamos a salir...

Cada uno lo aprovechará en su medida. A mí me va hacer mas persistente y cuando acabe esta época me sentiré orgullosa de no haber dejado de entrenar en casa y de intentar hacer esas cosas pendientes que no hacia. Es una oportunidad fantástica para demostrarnos a nosotros mismos cuan positivos podemos ser y cuanto podemos aguantar... Aunque no lo sepamos, el ser humano tiene una capacidad increíble de adaptarse al medio y de sobrevivir y sacar la alegría cuando no tenemos nada