25 mar 2020

Mientras que muchas celebridades nos sorprenden de forma positiva ante las numerosas acciones que están llevando a cabo para luchar contra el coronavirus, algunas están haciendo comentarios muy desafortunados en plena crisis del COVID-19. Ya hablamos de cómo Evangeline Lilly se ha convertido en el peor ejemplo a seguir durante la pandemia, pero desafortunadamente, no ha sido la única.

Vanessa Hudgens pinit

Muy comentados han sido los comentarios de Vanessa Hudgens, que aseguró que la muerte de muchas personas a causa del virus era “inevitable”. Fue durante un Instagram Live cuando la actriz y cantante habló sin filtros, esos que precisamente el directo de las redes sociales no posibilita. “Lo siento. Es un virus. Lo entiendo. Lo respeto. Pero al mismo tiempo, incluso si todos lo pillamos, es inevitable que muchas personas se mueran. No sé. Quizás no tendría que estar diciendo esto ahora”. Desde luego, en eso sí estaba en lo cierto. Tras el aluvión de críticas, hizo un story en Instagram asegurando que no se estaba tomando el virus a la ligera y que sus palabras se habían sacado de contexto. Sin embargo, al continuar las críticas, tomó Twitter para hacer un comunicado. “Siento el modo en el que os he ofendido con el directo de Instagram que hice ayer. Me doy cuenta de que mis palabras han sido insensibles y que no han sido apropiadas teniendo en cuenta la situación en la que nuestro país y el mundo se encuentran. Esto me ha servido para darme cuenta del impacto que mis palabras tienen. Os deseo que estéis a salvo y sanos durante estos tiempos locos”.

Natalie Portman pinit

Gal Gadot ha sido una de las celebridades que, junto a Natalie Portman, Ashley Benson, Kaia Gerber y Cara Delevingne, cantan en sus redes sociales ‘Imagine’, de John Lennon. La actriz de 'Wonder Woman' subió el vídeo junto a un mensaje. “Estamos en esto juntos y saldremos de esta unidos. Imaginemos juntos. Cantad con nosotros”. Aunque el mensaje estaba repleto de buenas intenciones, las redes sociales no lo han recibido con los brazos abiertos. Muchos han asegurado que los famosos viven en una burbuja si creen que sus canciones pueden ayudar a aquellas personas que están perdiendo sus trabajos. Instan a las celebridades a donar dinero y a ayudar en lugar de a imaginar un mundo mejor. ¡Ouch!

Jaime King pinit

Una de las más criticadas ha sido Jaimie King, que ha subido a sus redes un vídeo en el que le agradece al coronavirus habernos unido a todos. La influencer española Sara Escudero, más conocida como College Vintage, no ha dudado en darle su opinión. “¿Gracias? Hay muchísimas personas muriendo cada día y perdiendo sus trabajos… ¡Este vídeo me pone enferma!”.

Madonna pinit

Por su parte, Madonna parecía estar también agradecida al virus al subir un vídeo en el que hablaba de él como de una forma de poner a todos el mismo lugar. “Al COVID-19 le da igual lo rico, famoso, divertido e inteligente que seas. Le da igual dónde vives, cuántos años tienes y qué historias cuentas. Es una buena forma de ponernos a todos en el mismo lado de la balanza, y eso es lo que es terrible y a la vez maravilloso del virus… Que nos hace a todos iguales”. El vídeo, por cierto, lo hizo desde su inmensa y espumosa bañera. Teniendo en cuenta las desigualdades y los privilegios que el virus ha puesto de manifiesto, la reacción de las redes no ha sido positiva.