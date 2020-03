25 mar 2020

Parecerse a una Kardashian puede ser imposible sin tener el número de un buen cirujano, un entrenador personal y un chef personal 24/7, pero hay una serie de influencers que se parecen de forma asombrosa a las mujeres de la familia más famosa del mundo sin haber recurrido (dicen) a al menos una de esas tres cosas. Mientras que firmas de ropa asequible como Pretty Little Thing apuestan ahora por modelos más parecidas a Kim Kardashian que a Gigi Hadid para vender sus diseños, son muchas las influencers que podrían ser las hermanas desconocidas del clan. “Kim es sin duda alguna la más demandada en el campo de las cirugías faciales. Me encuentro con pacientes que quieren tener facciones parecidas y con otras que quieren ser exactamente iguales que ella”, explicaba el cirujano plástico Jason Diamond a ‘WWD’. Prepárate para conocer a las influencers que más se parecen a las Kardashians.

Esta joven argelina saltó a la fama hace tres años ante su asombroso parecido físico con Kylie Jenner, pero la cosa ha ido a más, pues también ha lanzando su propia marca de maquillaje, AMR Cosmetics. Por supuesto, el negocio no es comparable al de la pequeña del clan de las Kardashians, pero ambas se parecen tanto (a Amira también le encantan las pelucas y las uñas XL) que hay imágenes en las que no sabemos bien a quién estamos mirando.

Estas hermanas se parecen tanto a Kim Kardashian y a Kylie Jenner que aseguran que cuando viajan fuera de su país (viven entre Dubai y Kuwait), son constantemente fotografiadas. "Siempre nos dicen que somos unas 'wannabe' de las Kardashian, pero siempre hemos tenido este aspecto”, asegura Fyza."En Oriente Medio, todas las mujeres tienen este look Kardashian. La gente no se sorprende porque tengas la piel oscura, los ojos marrones y el pelo negro. Todo el mundo se parece a las Kardashian”, asegura su hermana. Lo verdaderamente sorprendente es que Fyza, que es maquilladora profesional, aprendió a maquillar con el maquillador de cabecera de Kim Kardashian, Mario Dedivanovic, que por aquel entonces tomaba a Sonia como modelo. Sí: Sonia es la hermana idéntica a Kim. Cosas de la vida. Perdonad: Kosas de la vida.

La influencer lleva años obsesionada con Kylie Jenner, por lo que copia sus looks y su maquillaje constantemente. “Al principio, no intentaba parecerme a ella, pero cuando comenzaron a decirme que me parecía, pensé que sería divertido vestirme y maquillarme como ella lo hace”, explicaba a ‘The Mirror’. “Cuando empecé a hacerlo, la gente empezó a pararme por las calles”. Parece que le gustó la experiencia, porque ha seguido haciéndolo.

La cantante se parece tanto a Khloé Kardashian que hay numerosos hilos en Twitter que debaten acerca de si realmente no son la misma persona.

La modelo Meghan Wiggins se parece a Kendall Jenner en muchas cosas, pero posiblemente, no se parezca tanto en el estado de su cuenta corriente, pues Kendall es siempre una de las modelos mejor pagadas del mundo mientras que Meghan, a no ser que se apellide Markle, nos suena algo menos….