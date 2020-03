26 mar 2020

La presentadora Nuria Roca comienza su mensaje para las lectoras de #mujerhoyencasa poniendo el acento en la paradoja en la que estamos viviendo: "Ha llegado la primavera y aquí nos ha pillado a todos, en esta situación tan excepcional, tan 'raruna', privados de libertad, confinados en casa... Todo esto que estamos viviendo es una paradoja terrible: no podemos salir al campo, oler las flores, no podemos pasear y que nos dé el aire en la cara".

"Es una experiencia que vamos a superar. Esto pasará, porque esto va a pasar, y todos vamos a sacar cosas positivas de esta situación", dice para levantar los ánimos de aquellos a los que les empiezan a flaquear las fuerzas y antes de contarnos junto a quién está confinada: "Yo la estoy pasando en casa, con mi familia, mis tres hijos y mi marido".

"Echo mucho de menos, que yo creo que es lo más difícil, el no poder estar en contacto con la gente que quiero. Y preocupados por los más mayores, obviamente, pero creo que es necesario mantener el sentido del humor y tener una actitud positiva estos días", señala antes de desvelar su gran truco para encontrar un halo de esperanza: "Yo a lo que me agarro es a todas esas veces que he dicho: 'Ojalá hoy me pudiera quedar en casa'. Ahora, me levanto y digo: 'Pues qué bien, puedo quedarme en casa y hacer un montón de cosas'".

"Eso es lo que hago, tener la mente ocupada. Aprovechar para poner las cosas al día, para hacer todo aquello que antes no podía hacer por la vorágine del día a día. Esto nos va a servir para resetearnos, para colocarnos muchísimo mejor y que, a partir de ahora, valoremos todo lo que tenemos", termina Nuria.