26 mar 2020

Decir que es una leyenda de nuestro deporte, se queda corto. Con 26 medallas paralímpicas al cuello, Teresa Perales colabora con esta revista en la campaña #mujerhoyencasa, en la que diferentes rostros conocidos nos desvelan los detalles de su confinamiento y nos mandan ánimo y consejos para sobrellevar de la mejor manera posible el tener que estar encerrados en casa las 24 horas del día hasta nuevo aviso.

¿Cómo lo estás llevando?

En casa nos hemos organizado bien. Mi marido puede teletrabajar, pero yo no puedo “telenadar” de momento (Risas). Tengo una espaldera y un banco para hacer abdominales y no perder el ritmo del todo. Y desde el Comité Paralímpico me van a enviar un aparato para entrenar. Hay que seguir con el calendario.

¿Cómo os estáis organizando con el niño?

Mi hijo, que cumple estos días 10 años, está dando clases a través del ordenador. Y hemos organizado un horario, con alarmas en el móvil para cumplirlo: tiene su horario de cole, de recreo, de gimnasia conmigo... Y luego juega, ve una peli o está un rato con la consola. Y hacemos videollamadas con sus amigos para que no haya una desconexión total.

¿Hay algo bueno que sacarle a esta situación de encierro?

Lo que más estoy disfrutando es de estar con él. Durante abril y mayo tendría que haber estado concentrada en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada y no hubiera podido verle.

¿Y lo más duro?

Lo más duro es esta parada en seco que hemos tenido que hacer los deportistas. Desde el punto de visto físico, porque te acostumbras a una rutina de ejercicio intenso que no puedes seguir, pero también en el aspecto psicológico. La cuenta atrás para los Juegos comenzó hace cuatro años, y cada día en mi teléfono veo que me queda un día menos y no puedo entrenar, aunque algunos de mis rivales siguen estando en la piscina. Y me duele que, si todos estamos haciendo este esfuerzo, algunos se salten las recomendaciones. Y también está siendo muy duro no poder ver a mi madre, aunque hablamos todos los días varias veces.

¿Tu lista de cosas pendientes que estás aprovechando para hacer estos días?

En mi lista de cosas pendientes, desde organizar los armarios a arreglar cosas de la casa. Y me encanta cocinar, así que lo estoy haciendo con todo el tiempo del mundo.

Un consejo para que se haga menos dura la cuarentena.

Mi consejo, sacar el máximo partido a estos días que vamos a estar juntos.

De esta vamos a salir...

Espero que fortalecidos como sociedad, que no nos tiremos más los trastos a la cabeza. Y que seamos capaces de cambiar las cosas y de valorar más lo cotidiano.