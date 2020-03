27 mar 2020

En familia, en una casa que tienen en la Sierra de Guadarrama, y echando mucho de menos a su pareja, que pasa el confinamiento en Madrid capital. Así es como está pasando la cuarentena el decorador Lorenzo Castillo, que nos cuenta qué hacen ellos para intentar sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. Lo hace en #mujerhoyencasa.

¿Cómo lo estás llevando?

Estoy trabajando normalmente. Soy muy estricto con mi rutina y soy incapaz de estar sin arreglarme. Madrugo, me levanto, desayuno pronto, saco a la perra por el campo. Está siendo divertido porque cada uno se encarga de algo de la casa. Yo estoy cocinando, y me han dicho que tengo bastante mano, aunque nunca lo hago, porque no tengo tiempo. Eso es agradable, aunque hay que tener calma, al estar sin salir.

¿Con quién estás?

Estamos en el campo, en la Sierra de Guadarrama, con mi madre, mi hermana y mis sobrinos. La casa tiene varias construcciones y eso nos permite que cada uno tenga espacio para hacer lo que le apetezca. No me quejo, nuestro retiro es agradable. Procuramos tomárnoslo con calma, porque hay momentos en que puedes perder un poco los nervios porque estas cansado y preocupado. Pero somos unos privilegiados por poder estar juntos.

¿Cuál es tu lista de cosas pendientes que estás aprovechando para hacer?

Tengo montones de libros, que no había tenido tiempo de leer; estoy empezando a estudiar y dibujo todos los días. Cuando esto termine, lo primero que creo que vamos a hacer, es hacer un viaje, disfrutar otra vez del placer de coger un avión con normalidad.

Un consejo para nuestras lectoras.

Nosotros, para sobrellevarlo mejor, tratamos de frivolizar y reír. También hablamos mucho, sobre cine, de literatura, de la familia. Aunque evitamos conversaciones peligrosas sobre política o polémica.

¿Qué es lo que se te está haciendo más difícil?

Yo echo de menos a mi pareja, que se ha quedado en Madrid. Y a los que faltan de la familia.

De esta vamos a salir...

Más solidarios. Nos ayudará a trabajar en grupo, a ir todos en la misma dirección, que es algo que a los españoles nos cuesta mucho. Nuestra generación nunca ha vivido nada parecido. Y yo creo que nos ayudará a conocernos a nosotros mismos, en una situación que exige un autocontrol, frialdad, el saber ser solidario con todos. Creo que esa es la lección.