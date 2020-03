28 mar 2020

"Estoy en Madrid, en casa, con mi perra y con mi chico, y la verdad es que lo estamos llevando bastante bien", comienza el mensaje que la 'influencer' Erea Louro ha querido mandarnos a través de #mujerhoyencasa para concienciranos de la importancia que tenemos cada uno de nosotros para que el final de esta pessadilla termine lo antes posible.

"Al final, a la mayoría de nosotros solo nos han pedido algo sencillo como es estar en casa. Eso no es nada comparado con los dramas que están viviendo otras personas que esta situación les pilla mucho más de cerca o que tienen que ir todos los días a trabajar para que nosotros tengamos de todo", reflexiona, apelando a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.

"Así que vamos a estar en casa, a ser responsables, a poner nuestro granito de arena. Y aprovechar para hacer todas esas cosas de las que siempre nos quejamos que no tenemos tiempo para hacer: leer, descansar, ver pelis... No es para tanto y lo vamos a conseguir. Estoy segura de que, dentro de no tanto, estaremos en la calle celebrando y que, a partir de este momento, aprenderemos a valorar mucho más todo lo que tenemos", añade.