28 mar 2020

Si alguien puede darnos un consejo sobre lectura para estos días de aislamiento. Esa es Espido Freire. La escritora manda su mensaje en #mujerhoyencasa: "Muchas personas me están preguntando qué lee estos días, y no es fácil, porque la concentración va fluctuando. Así que mi consejo es que, si podéis leer, leed aquello que teníais pendiente y no os sentáis culpables si no lo podéis acabar o si os habéis equivocado de tema y hay que cambiarlo".

Aunque da otras alternativas: "Y si no podéis concentraros, tenéis los audiolibros, un montón de contenido audiovisual, la posibilidad de preguntar historias a los mayores o de escuchárselas a los pequeñitos. Contar historias no es únicamente leer, esto no tiene que ver con cumplir una serie de expectativas, sino con que aprendamos de lo que estamos contando, leyendo, escuchando y viendo".

Espido termina mandado un deseo enorme de ánimo, con la fuerte convicción de que vamos a salir de esta situación que, sin duda, nos va a cambiar la manera de vivir.