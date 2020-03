29 mar 2020

La periodistas y comunicadora María Gomez tiene la clave para intentar buscar paz en medio de estos tiempos convulsos: "En estos días en los que cuesta un poco estar en casa y, a veces, parece como que las paredes se nos caen un poco encima, yo, cuando tengo ese momento de agobio, incluso de cierta ansiedad con la que noto que el cuerpo se me acelera, intento parar un momento y respirar hondo (parece una tontería, pero os juro que ayuda)".

Si esto no nos vale, cuenta a las lectoras de #mujerhoyencasa un segundo truco: "Y si eso no es suficiente, abro la ventana y, aunque solo sea de lejos, voy a mirar al horizonte, al cielo, a los árboles y me digo a mí misma: 'Pronto volveremos a salir'. Mientras tanto, yo me quedo en casa".