30 mar 2020

"Hay gente que lo pasa mejor y otros peor, y yo estoy en el primer grupo". Marta Riumbau está afrontando con energía positiva estas semanas que ya llevamos de confinamiento, y cuenta para #mujerhoyencasa con quién está viviendo esta situación tan complicada: "Estoy con mi pareja, Michael, y con Milo, mi perro, que es uno más de la familia y que, obviamente, está encantadísmo con esta cuarentena".

"Básicamente sigo haciendo mi rutina, continúo con mis hábitos. Me levanto a la misma hora y no permito aburrime", asegura Marta, que aconseja no variar mucho el ritmo de vida que llevábamos. "Por la mañana estoy grabando y montando; y por la tarde, cocino mucho, porque es algo que se me da bastante regular e intento mejorar viendo muchos vídeos", nos cuenta.

"Estoy haciendo todo el ejercicio que no he hecho durante el año, estando apuntada a un gimnasio. Al final, por la noche, leo e intento cansarme durante todo el día. No suelo ver la televisión, de hecho no estoy viendo casi series ni películas", son las actividades de ocio que realiza para que se le pase más rápido el confinamiento.

Y, a modo de consejo final, recomienada a nuestras lectoras: "Hay que tener todas las horas ocupadas y no dejar a la mente que se aburra ni que piense en que no se puede salir de casa".