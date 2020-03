31 mar 2020

La atleta Ana Peleteiro, plusmarquista nacionacil de triple salto, está adaptando como buenamente puede sus entrenamientos, aunque ya sin la presión de no llegar en forma a los Juegos Olímpicos de Tokio que, hace unos días, se retrasaban hasta el verano de 2021. Sola. ya que a su pareja le pilló fuera de casa y prefirió ser sensato y no viajar, pasa un aislamiento del que habla para #mujerhoyencasa.

¿Cómo estás llevando el confinamiento?

La verdad es que lo estoy llevando bien, dentro de lo que cabe. Si que es verdad que, el hecho de no poder ir a la pista a entrenar y hacer un entrenamiento normal me está perjudicando en la preparación. Pero, soy muy afortunada, porque tengo un garaje muy grande y un gimnasio dentro y he podido adaptar el entrenamiento. Estoy contenta porque puedo no parar y seguir las órdenes de mi entrenador y hacer el entrenamiento casi con normalidad. Si esto nos hubiese cogido en época de competiciones, hubiese sido más difícil. Me he comprado una bicicleta y hago doble sesión de entrenamiento, porque al no poder salir a la calle, me motiva más.

¿Con quién estás?

Sola. Mi pareja está en Portugal, nos ha pillado separados. Él ha decidido quedarse allí, porque cuando explotó la situación le pilló de sopetón. Lo estoy llevando bastante bien. Sí que es verdad que se pasan muchas horas sola y llega un momento que llamas a tus familiares, amigos, a mi chico para que me hagan compañía. Pero también estoy aprovechando para hacer muchas cosas que, cuando estás en pareja, te pasas más tiempo en el sofá. He limpiado la despensa, me cuido yo más, he empezado con una dieta que llevo a rajatabla y no me está costando nada. De vez en cuando viene bien estar sola y hay que aprender a estarlo, que yo soy una persona con mucha dependencia. Es necesario saber estar solo y saber disfrutar de estas solo.

De esta vamos a salir...

Es una situación difícil, en la que muchas personas estás perdiendo la vida, pero en cuanto a lo que a la sociedad se refiere, el hecho de que, sobre todo la gente joven, lo tenemos todo, no apreciamos las cosas más comunes como salir a la calle o poder ir al cine, nos va a ayudar a valorarlo. Nos va a ayudar a apreciar, muchísimo más, lo que tenemos en nuestro día a día. También a valorar las muestras de cariño. Yo no soy muy cariñosa y ahora que no puedo dar un abrazo a mis padres, me duele. Tengo necesidad de hacerlo

¿Qué cosas pendientes estás aprovechando a hacer?

Cosas que tenía que hacer en casa, como quitar las cosas caducadas de la despensa, que las dejas al fondo y que ni les haces caso. Ordenar la casa en general, porque a finales de verano me mudaré a la que va a ser mi primera casa en Guadalajara, y aprovecharé para ir preparando la mudanza. Tirar ropa... Organizar todo un poquito.

Un consejo para sobrellevar la cuarentena.

A la gente le pido que tenga paciencia y que sean respetuosos con los demás. Que se piensen dos veces el salir 85 veces con su perro porque no se aguantan en casa. Y que tampoco quieran hacer más de lo que hacían normalmente. Está bien que la gente ahora haga deporte en casa, aprovechando, pero que no se pasen porque todo exceso es malo. Que cojan buenos hábitos, alimenticios y físicos, y que lo lleven lo mejor posible. Aquellos que están con la familia, que disfruten de ellos. Y sobre todo, que no se estresen. Todo se va a acabar, pero depende de nosotros que acabe cuando antes.

¿Qué es lo que más echas de menos?

Hablar con gente. Yo vivo con mi pareja y tienes con quien hablar, reírte y compartir cosas, y eso me está costando un poquito. Como yo vivo lejos de mi familia, y no convivo con ellos, estoy acostumbrada a tenerlos lejos y hablar por videollamada.

¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando salgas?

No sé... Creo que iré a comer a un restaurante y tomar una botella de vino; ir al cine, que a mí me encanta. Esas son las dos cosas que echo de menos porque son lo que hago fuera de mi rutina, porque mi rutina no es muy distinta de lo que hago en la cuarentena: entrenar y descansar en casa. Salía a la compra o a dar un paseo, pero poco más.