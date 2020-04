1 abr 2020

Están en otra primera fila de la lucha contra esta pandemia originada por el coronavirus, permitiendo que muchísimos profesionales de la salud y personal hospitaliario puedan realizar su trabajo en las mejores condiciones. Hablamos de los cocineros, sobre todo de esos que han podido esquivar los ERTES y el cierre de sus negocios, para poner sus cocinas a disposición de quien ahora más los necesita: los médicos que no tienen tiempo de cocinar, los más necesitados que se han quedado sin recursos para comer, el personal de los hospitales que dobla turno y más allá. A la cabeza, no podía estar otro restaurador que José Andrés, el cocinero asturiano que ha creado World Central Kitchen para dar de comer en tiempo de máxima crisis (del huracán María en Puerto Rico a las inundaciones en Carolina del Norte) y que ahora está ya trabajando en Madrid, a la espera de comenzar en Barcelona y Valencia. Aliado con el Grupo Arzábal, con varios restaurantes en la capital, tiene previsto elaborar miles de raciones diarias de comidas que irán creciendo a medida que se sumen más cocinas voluntarias. Su generosidad es un ejemplo.

Menús para nuestros héroes, la iniciativa de los caterings de Madrid Cyrclo, María Pascua, Natural y Nora Real Food.

Por supuesto, el Banco de Alimentos sigue distribuyendo miles de raciones en Madrid a personas sin medios, ya que gestiona en la región más de 500 entidades benéficas. Pero, además, otros chefs unen fuerzas para impulsar iniciativas tan ambiciosas como la de José Andrés, pero mucho concretas. Es el caso de los caterings Cyrclo, María Pascual, Natural y Nora Real Food, junto con la asociación AjudantAjudar, responsables de poner en marcha el primer catering solidario para los sanitarios. Gracias a Correos y su crowdfunding en Go Fund Me, donde es posible financiar menús saludables a 5 euros, ya están repartiendo comida en hospitales de Madrid y Barcelona.

La chef Cristina Oria ha puesto su obrador al servicio del personal de Ifema.

Cristina Oria es otra de las chefs madrileñas que a puesto sus cocinas al servicio del bien común. Lidera una iniciativa a la que se han unido distintos proveedores y empresas para abastecer de menús adecuados al personal de Ifema. En su obrador prepara cada día comida para los trabajadores de este hospital gigante, gracias a las aportaciones que se recogen a través de su crowdfunding, también en Go Fund Me. Si quieres saber más de esta iniciativa, te recomendamos entrar en el perfil de Instagram de Cristina Oria: @cristinaoriachef.

José Antonio Campoviejo, propietario y chef de El Corral del Indianu, en Asturias.

En Arriondas (Asturias), José Antonio Campoviejo, propietario y chef del restaurante con una estrella Michelin El Corral del Indianu, está ofreciendo menús a personas con movilidad reducida o pocos recursos. Campoviejo ha ocupado las cocinas del colegio público y ya tiene alimentos para dar de comer durante más de 20 días a quien se ponga en contacto con Cáritas o el Ayuntamiento. En Cantabria, Óscar Calleja, chef de Annua (dos estrellas Michelin), ha puesto en marcha una iniciativa para activar las cocinas de los comedores escolares y para cocinar para los mayores.

Una de las imágenes motivadoras de Gastroaplausos, la iniciativa más potente de restauradores de Zaragoza.

En Zaragoza, la hostelería local ha puesto en marcha la iniciativa Gastroaplausos, para elaborar cenas para el personal del Hospital Miguel Servet y del Clínico. Por el momento ya cuentan con restaurantes como La Mafia, Ginger Fizz Bar, La tradicional, La Mostaza, Bronson, Peppone y Pizza Mia, aunque el objetivo es seguir creciendo.

Una de las entregas de comida de los Health Warriors, que operan en los hospitales de Barcelona.

En Barcelona, el movimiento HealthWarriors cuenta ya con medio centenar de establecimientos donde se preparan comidas y cenas que se entregan de forma gratuita al personal que trabaja en hospitales. Responden a la llamada de Francesc Terns que, con sus dos negocios de comida a domicilio cerrados y las neveras llenas comenzó solo, con su propio coche. Inspiradores, ¿verdad?