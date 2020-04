2 abr 2020

A Ona Carbonell le ha pillado esta situación en pleno proceso de cambios. La exnadadora de sincronizada está en pleno paréntesis de una carrera que cuenta con una ristra de logros que la han situado entre los nombres más importantes de nuestro deporte. Hace unos meses, decidió parar para centrarse en su faceta personal. Y, ahora, está esperando su primer hijo. En medio de esas circunstancias y cumpliendo el aislamiento, como todos los españoles deberíamos hacer, deja sus reflexiones y sus consejos para #mujerhoyencasa.

¿Cómo estás pasando el aislamiento?

"Estoy intentando estudiar inglés, hasta ahora tenía clases presenciales, pero lo he sustituido por ver las noticias en la BBC y la CCN, para acostumbrar los oídos, y luego estudiando vocabulario y haciendo ejercicios. Además, estoy leyendo, viendo la serie. 'Big Little Lies', y sobre todo cocinando mucho, porque me encanta pero no tenía tiempo. Y hacer estiramientos o un poco de deporte, yoga, gomas, y con el equipo nos conectamos cada día para ayudarlas con las coreografías

¿Con quién compartes este aislamiento?

En casa estoy con mi pareja y dos perros, que también traen bastante trabajo. El embarazo bien, entendiendo que esta situación es excepcional para todo el mundo e intentando cuidarme, comer bien y aprovechar para sacar la parte positiva a todas las situaciones, por muy difíciles que sean. Todos tenemos gente cerca mayor o con problemas, sufriendo un poquito por esa parte, pero también puedes aprovecharlo de otra manera,

¿Qué es lo que más echas de menos?

Sobre todo el agua, porque siempre ha sido mi medio, me siento mejor dentro del agua, aunque este año había parado un poquito, estaba yendo todas las semanas a la piscina. Pero me ayuda seguir conectada con las del equipo.

¿Y qué es lo que te está resultando más difícil?

Ver que muchas personas y familias lo están pasando muy mal, por problemas económicos, por su situación de riesgo... Y ver que el personal sanitario está muy saturado, con muchísimo trabajo. Esa preocupación es lo que llevo peor.

¿Cuál es tu lista de cosas pendientes que están intentado realizar?

Mi lista pendiente, cocinar más, probar recetas nuevas, pero con lo que tenemos en la nevera, para no ir a comprar mucho.

¿Un consejo para sobrellevar la situación mejor?

Entender que es un momento de agradecer y de ver lo que los sanitarios están haciendo por toda la sociedad. Somos mucho de quejarnos y poco de agradecer.

De esta vamos a salir...

más fuertes, creo que de esto sacaremos mucho aprendizaje. El planeta es inteligente y ha dicho basta a la contaminación, al consumo extremo, a muchas cosas.