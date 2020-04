3 abr 2020

Lleva tres semanas sin salir de casa, como todos. Compartiendo su nueva vivienda, a la que se mudó hace unos meses, con su hija Daniella, y con Miguel Torres, su pareja. Pero echando de menos a sus padres, sobre todo en las fechas señaladas, como el Día del Padre, y a sus amigos. Como también nos pasa a todos.

En estas tres semanas, Instagram es una de las ventanas a las que la actriz sigue asomándose con continuidad, aunque sus publicaciones han cambiando radicalmente. En lugar de looks con las últimas tendencias y miles de 'likes', viajes y estrenos, hay iniciativas solidarias, llamadas al #Yomequedoencasa, y recuerdos de buenos momentos, los mismos que todos ansiamos recuperar.

Paula Echevarría junto a su padre en la imagen que colgó el pasado 19 de marzo. pinit

¿Qué vas a hacer cuando esto termine? ¿Cuál es tu sueño para cuando puedas salir de casa? ¿Con quién quieres cumplirlo?

Pues, en cuanto pueda, me imagino que será ver a mi familia y a mis amigos.

¿Qué es lo que más estás echando de menos? ¿Cómo llevas estas semanas de confinamiento?

El confinamiento lo estoy llevando bien en cuanto a estar en casa. Lo peor está siendo no poder ver a mi familia y a mis amigos, echar de menos a gente que quiero...

¿Qué es lo que más te está ayudando a sobrellevarlo?

El deporte me está ayudando mucho. Entreno dos veces al día con Iñaky García que es mi entrenador desde hace años y esta haciendo cada día dos entrenamientos a través de su Instagram (@inakygarcia). Él me hace estar activa de cuerpo y me marca una estructura para cada día y eso para la mente es fantástico.

¿Qué rutinas sigues? ¿Cómo ocupas tus días?

Cada día pongo el despertador para no perder la noción del tiempo. Luego desayuno, contesto a mails o mensajes que tenga y entreno de 12 a una. Después, preparamos la comida (¡bueno, yo soy pinche!), comemos y me pongo a trabajar un poco en la próxima colección de Space Flamingo, que saldrá en septiembre. A las 6,30 entreno otra vez durante una hora. Y desde esa hora hasta el momento de ir a dormir, lo dejo para el ocio: jugamos, vemos series o pelis, hacemos puzzles, manualidades..

Dibujo hecho por la hija de Paula Echevarría durante el confinamiento. pinit

Desde el 12 de marzo, en tu Instagram hay fotos y vídeos de apoyo a los sanitarios, a proyectos solidarios, pidiendo a todo el mundo que se queden en casa... ¿es una forma de concienciar a tus seguidores? ¿Qué destacarías de esos proyectos?

Lo que más destaco es las ganas que tiene todo el mundo de colaborar, de ayudar... Esta situación está sacando lo mejor de nosotros. Solo espero que todas estas muestras de amor entre la humanidad no se vayan cuando desaparezca el virus y aprendamos que, de verdad, todos juntos somos más fuertes.

También estás recuperando fotos inspiradoras, de tiempos felices: de las vacaciones, con tu padre... ¿Crees que recuperar momentos felices, cada uno los suyos, puede ayudarnos a sentirnos mejor?

A mi sí, desde luego. Me encanta ver fotos siempre, ¡pero ahora más! Me lleva a los lugares donde me gustaría estar y con las personas que me gustaría estar...

¿Cómo piensas que debe comportarse en un momento tan delicado una persona con tantos seguidores en redes sociales como tú? ¿Te lo planteas al subir una foto? ¿Sientes cierta responsabilidad?

Hombre, hay que sentir responsabilidad como persona primero, ser coherente... Pero ni pretendo ser el ejemplo de nadie ni creo que nadie deba fijarse en lo que hago o digo, más allá de que sea mi opinión o mi forma de ver las cosas...

¿Cómo está siendo esa relación con tus seguidores? ¿Qué te aportan? ¿Qué es lo mejor que te dan?

Mi relación con mis seguidores siempre es buena. Yo admito todo tipo de opiniones, mientras no me falten al respeto... Intento de vez en cuando contestarles en las fotos de muro; en la medida de lo posible, me gusta estar conectada con ellos y ellas. Pero en realidad no estoy prestando más atención a las redes ahora por estar pasando más tiempo en casa...