3 abr 2020

Fue uno de los primeros en nuestro país en ponerse manos a la obra en las redes sociales para recaudar fondos destinados a la compra de material sanitario. El 'youtuber' Jorge Cremades contesta a las preguntas de #mujerhoyencasa y nos invita a reflexionar sobre cómo queremos salir al mundo, de nuevo, una vez termine la cuarentena.

¿Cómo lo estás llevando?

Lo estoy llevado bastante bien porque tengo la mente ocupada en la recaudación que estamos haciendo para el Hospital de La Paz y para todos los hospitales de Madrid. Ha entrado en juego al Consejería de Sanidad que se va a encargar de repartir todos los fondos, incluido el hospital de campaña que se ha construido en Ifema. Así, ayudamos a todos. Muy pendiente de las noticias, aunque os diré que es importante descansar. A mí me ha dado ya la saturación de información y decidí desconectar, dejar un poco el móvil y descansar.

¿Con quién estás?

Estoy pasando la cuarentena solo y la verdad es que el lado positivo es que mucha gente te llama, están preocupados por ti y compartes muchas horas con tu familia y con tus amigos a través de videollamada. Al final, hablas con gente que hacía mucho tiempo que no hablabas. Y como no tienes conversaciones en persona, lo aprovechas para llamar o cerrar cosas que tenías pendientes. Estoy llevando bien estar solo, aunque echo mucho de menos a mi gente y me gustaría mucho darles un abrazo y muchos besos. Con esto, planteaos vosotros con quién estáis y si estáis aprovechando el tiempo con quien estáis.

De esta vamos a salir...

Muy fuertes. Muchísimo más. Nos estamos enfrentando a algo que nadie, jamás, de nuestra generación ha vivido algo así. Desde la gripe española, la última gran pandemia que se sufrió. Es un momento para sacar lo mejor de nosotros mismos y ayudar a los demás. Que cuando esto pase, nos digamos: 'Lo pasé y yo fui el que ayudó a mi vecino, el que ayudó en su comunidad'. Planteaos cómo podéis ayudar para que, cuando esto pase, sintáis que lo habéis hecho lo mejor posible.

El mejor consejo para pasar la cuarentena de manera positiva.

Mirar el ahora. No pensar en el pasado ni el futuro. Aprovechar lo que estamos viviendo ahora mismo y sacar lo mejor de cada momento. Si estás con tu hermano en la cocina, pues disfrutar de él. De una carcajada, de unas charlas. Es momento para reconciliarse con gente. Es momento para conocernos mejor y pensar qué hacemos con nuestra vida. Para encontrarse a uno mismo y rescatar las cosas que no pudiste hacer y que, ahora, debes atreverte. Pintar, cantar, bailar... Y compartirlo, aunque solo sea con tus vecinos. Es momento de pensar en por qué tener miedo en el día a día cuando todo cambia en unas horas. Lanzaos a la piscina y, cuando salgamos de esta, que tengáis cosas que ofrecer al mundo.

¿Qué es lo que te está resultando más difícil?

Lo que más echo de menos, sin duda alguna, es viajar. Si pudiera viajar ahora mismo... Me encantaría que llegase el verano Mediterráneo e irme a una de sus playas y estar allí tomándome un arrocito con ali oli y una cervecita. Pero en esta época del año, no lo tendría. Me espero un poco más.