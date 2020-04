5 abr 2020

A Leticia Dolera le pilló el principio del confinamiento recién mudada. Así que, entre ordenar sus cosas y continuar con la cantidad de proyectos que tiene en cartera, no parece que le vaya a dar tiempo a aburrirse el tiempo que dure esta situación por culpa del coronavirus. Así se lo cuenta a nuestras lectoras a través de #mujerhoyencasa.

¿Con quién y dónde estás pasando la cuarentena?

Estoy sola, en mi casa, con mis libros y mis cosas pendientes de ordenar. Como me mudé hace poco todavía no he decorado el piso. Al menos me llegó el sofá, con eso me contento… He tenido una conexión con la soledad de una manera distinta. Si la aceptas y la abrazas te lleva a conectar contigo misma.

¿En qué empleas el tiempo, además de en poner en orden tu nueva casa?

Tengo la suerte de que puedo trabajar desde mi casa porque estoy con la seguntd temporada de mi serie, 'Vida perfecta'. Me encantaría decir que estoy avanzando mucho, pero no es así. Me cuesta mucho concentrarme. Conecto con Manuel Burque, el coguionista, por videoconferencia y estamos intentando establecer una rutina. Hay unas horas en las que no miro el móvil, leo un poco, ordeno, hago algo de ejercicio por redes para coger hambre, y después de trabajar por la tarde en los guiones quedo con amigas por Internet para tomar un vinito…

¿Qué inquietudes te plantea esta situación?

Ya teníamos el argumento de esta nueva temporada escrito, pero ahora como guionista me planteo si esta crisis va a cambiar también la forma de crear ficción. No me planteo si incluir el hecho del virus, sino si plasmaré cómo me ha cambiado. Todavía no lo sé. Seguro que va a haber muchos libros, obras y películas sobre esto.

Un consejo para nuestras lectoras, para esta cuarentena.

Es un buen momento para hacer un Marie Kondo material y emocional.

¿Cómo vamos a salir de esta como sociedad?

Creo que nos cambiará a todos a nivel individual y colectivo. La cuestión es que lo encaucemos a nivel social, político y cultural, que seamos capaces de entender cómo un gesto invidivual puede afectar a todos. Tenemos que ver también que podemos parar el ritmo productivo, que no hay que consumir todo el tiempo. Y apreciar el silencio. Me lleva a escucharme pero también a comprender el ruido que nos empuja este nivel de consumo extremo. Ojalá nos sirva para recuperar la conciencia de comunidad, que no sea una sensación pasajera, se quede con nosotros.