6 abr 2020

"Este encierro lo comparto con mi hija Sandra y con mis animales: mis perros y mis gatas. Lo llevo como lo llevamos todos: hay momentos en los que te apetecería salir y otros en los que estás muy a gustito tirada en el sofá. Lo vamos llevando. De esta vamos a salir porque somos guerreras y guerreros". Así está llevando Megan Maxwell, escritora de literatura romántica, la cuarentena que ya dura tres semanas, y lo cuenta en este mensaje para #mujerhoyencasa.

"¿Planes para la cuarentena? Ir a la cocina y tomar algo allí, ir a la habitación... Realmente, terminar el libro que queremos que salga en noviembre, que ahora no me acuerdo del nombre. ¿Os lo podéis creer? Con la cuarentena se me está yendo todo. 'Que estáis esperando, ya me he acordado. Y otras cosas que tengo pendientes que no tienen nada que ver con los libros", continúa en esas palabras para nuestras lectoras.

"Aconsejar es muy difícil, porque lo que a mí me va bien, a ti te puede ir mal. Que lo paséis lo mejor que podáis; leyendo, disfrutando, escuchando música, viendo series. Que hagas todo lo que puedas para pasar mejor el tiempo", advirte Maxwel, que tiene claro que es lo más difícil estas semanas: "Las noticias, que muchas veces pones la tele y el saber que tantísima gente lo está pasando mal y tantísima gente está muriendo por el coronavius... Entender y muchas veces no poder atender a esas personas, porque todos conocemos a alguien que está perdiendo a un ser querido".

Antes de presentarnos a todas esas mascotas que le hacen el día a día más agradable, se confiesa: "Lo que más echo de menos es el poder tener con los míos. Poder estar con mi familia, poder salir a la calle en un omento dado para ir a ver a alguien"'.