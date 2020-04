6 abr 2020

"Vamos con esta cuarta semana de confinamiento", así empieza Patry Montero el vídeo que nos ha hecho llegar para #mujerhoyencasa. La actriz quiere compartir con todas nosotras una reflexión: "El otro día llegué a una conclusión con mi padre y me encantaría compartirla con vosotros, porque a mí me ayudó muchísimo. Me decía que todo este encierro nos está quitando algo súper valioso que se llama libertad, que no somos conscientes de que la tenemos hasta que nos la quitan. Pero, por otro lado, nos está regalando algo maravilloso, que es el tiempo".

"Tiempo para nosotros, para sentarnos en el sofá con palomitas y ver una peli, para jugar con nuestros hijos, para cocinar, para hacer las cosas que nos gustan...", continúa, añadiendo: "Si le damos la vuelta y pensamos que es un tiempo que nunca tenemos y que ahora podemos disfrutarlo, quizás nos ayude a llevarlo de una forma más amena".

"Por otro lado, en casa estamos poniendo muy poco la tele, porque ya solo se oyen cifran, y la verdad es que estamos intentando mantenernos al margen. Estoy apoyándome muchísimo en mi familia y en mi práctica de yoga, que me está dando la vida", continúa Montero que, además, realiza esas sesiones en directo en Instagram, a las que nos invita a que nos unamos.