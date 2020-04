7 abr 2020

Manuel Martínez Velasco, hijo de Concha Velasco, tiene claro que, lo primero que tenemos que hacer para vivir la cuarentena con cierto sosiego es "no perdamos el ánimo, no perdamos la esperanza". Experto en cine y teatro (es el director de 'El funeral', la última obra en la que ha participado, hasta la fecha, su madre), cuenta a #mujerhoyencasa: "Yo vivo rodeado de películas, porque es lo mío: me dedico a escribir y a hablar de cine y a hacer teatro.

"La mayor parte de mi tiempo la paso escribiendo de cine o viendo películas para luego comentarlas en la radio. Así que, mi rutina no ha variado demasiado, solo que no salgo. A mí que me gusta tanto el cine de género carcelario, en esas películas maravillosas como 'La fuga de Alcatraz' o 'Cadena perpetúa', la cordura no la pierden si mantienen una rutina, unos hábitos de ejercicio y de comer bien. Y, sobre todo, organizarse para con qué van a llenar, hora a hora, el tiempo", cuenta a modo de consejo.

"Afortunadamente, vivimos en unos tiempos que tenemos mucha televisión y mucho ocio audiovisual disponible en nuestra casa y aprovechémoslo. Veamos películas optimistas, positivas y que nos hagan ver esto pasará", termina Manuel.