8 abr 2020

Antonio de la Torre lleva años siendo uno de los nombres más destacados del mundo de la interpretación nacional. No le falta el trabajo. Tampoco los premios. El actor asegura a #mujerhoyencasa que, ni siquiera haber dado vida a dos hombres (en 'La noche de 12 años' y 'La trinchera infinita') le está sirviendo para hacer más liviana una situación inédita para los españoles de varias generaciones.

¿Cómo y con quién estás pasando este aislamiento?

En casa, en Sevilla, con mi mujer y mis hijos, Martina, de 8 años, y Daniel, de 3 y medio. Básicamente me dedico a cumplir las instrucciones que nos han dado, salir sólo para comprar lo imprescindible, ocuparme de que la niña haga sus tareas, hacer la comida… E informarme, claro, porque uno sigue teniendo alma de periodista

¿Sirve para algo haber dado vida a dos personajes que pasaban años confinados?

Haber interpretado a dos personas que pasaron tantos años confinados en 'La noche de 12 años' y 'La trinchera infinita' no me ha servido pa ná, la verdad. Se me viene mucho a la cabeza una frase de uno de ellos, Pepe Mujica: "No hay ningún supermercado donde se pueda comprar vida". He interpretado situaciones más extremas que esta y puedo ser el primero que pierda los papeles. La vida está muy por encima de la ficción. Otra frase de Mujica en la que pienso bastante: "Solo cuando la vida te pone en situaciones adversas te das cuenta de tu verdadera fortaleza". Nos creemos dioses y luego llega un virus y nos pone en nuestro lugar.

¿Qué es lo que más echas de menos?

Yo solía correr diariamente, pero entre que tenía una lesión y que estamos confinados, he dejado de hacerlo. Ayer en la azotea vi a un tío corriendo en la suya. Lo que tengo que calcular es cuántas vueltas hay que darle para sumar 10 kilómetros.

De esta vamos a salir...

Quiero pensar que saldremos con las prioridades morales mucho más claras… Somos capaces de lo peor y lo mejor, totalmente imprevisibles. Pero hay que fijarse en los que están dando lo máximo de sí mismos. Es curioso que los que están en la primera línea de la guerra sean las cajeras de los supermercados… En la adversidad encontramos también muchísima belleza.