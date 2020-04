10 abr 2020

"El momento cervecita con amigos en una terracita al sol, parece un sueño ahora". Este pensamiento es de Marta Pombo, pero podría ser de cualquiera de nosotros, a los que los días de encierro empiezan a pesarnos. La 'influencer', además, cuenta a #mujerhoyencasa cómo se han tenido que organizar después de que su padre tuviera síntomas y teniendo en cuenta que su madre padece esclerosis múltiple.

¿Cómo estás llevando el confinamiento?

Cada día es diferente, hay días mejores y hay días que se hacen eternos... ¡pero intento levantarme todos los días con el mejor espíritu! Lo llevo mejor de lo que pensaba e intento no ver más noticias de las necesarias para no agobiarme.

¿Con quién lo estás pasando?

Ahora mismo con mi madre, porque cuando empezó el confinamiento, mi padre empezó con fiebre y con todos los síntomas, y como mi madre tiene esclerosis múltiple, nos aconsejaron que se fuese a vivir a otra casa, y la mejor opción fue la nuestra. Así que Luis, se fue a casa de sus primos para que mi madre estuviese en contacto con el menor número de personas. Papín ya está mucho mejor, así que pronto volverá mi madre a casa y Luis podrá volver conmigo.

¿Qué es lo que más echas de menos?

Ahora mismo a Luis y estar con mi familia, ver a mis hermanas, comer con ellos. Y el momento cervecita con amigos en una terracita al sol, parece un sueño ahora.

Qué consejos das a nuestras lectoras para que la cuarentena se les haga menos pesada.

Mantenerse lo más activo posible, hacer cosas que antes no te daba tiempo, leer y hacer deporte, aunque nos mate de la pereza! A mí me esta ayudando a llegar más cansada a la cama y dormir mejor.

¿Para qué estás aprovechando estos días?

Sobre todo, ordenar... He sido un desastre toda mi vida, y estar tanto tiempo en casa, me está ayudando a tener todo, como los chorros del oro, y la verdad que es un gusto ver la casa así, ojalá en estos días de confinamiento, el orden se convierta en un hábito. ¡Aunque esta siendo fácil mantenerla bien, porque Westwing me la dejo ideal decorada