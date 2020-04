11 abr 2020

El modista Lorenzo Caprile, de 52 años, vive en un hotel en la céntrica plaza de Alonso Martínez, en Madrid, desde hace 10. Ahora, asegura no tener ningún problema por estar confinado temporalmente en una habitación. Al contrario, se siente liberado de tanta "vida de redes, videollamadas y fake news". Por su taller madrileño, que abrió en 1993, han pasado la reina Letizia, la Infanta Elena y personajes de la vida social que han confiado en su aguja para bodas y celebraciones. Ahora ya prepara la cuarta temporada de 'Maestros de la costura', en TVE.

¿Por qué decidiste vivir en un hotel?

Hace 10 años, cuando hice una reforma en casa, me trasladé a este hotel y me encontraba tan bien que, al acabar la reforma, decidí quedarme a vivir aquí.

¿Qué hiciste con la casa?

La alquilé y con la renta pago el hotel. Ahora tengo que renegociar con el inquilino, porque esta es una situación muy complicada para todos.

Lorenzo Caprile alquiló su casa y, con el dinero que saca, paga el hotel en el que vive desde hace años. pinit

¿No te sientes en un lugar extraño?

Al contrario, estoy encantado, es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Es comodísimo, porque soy muy poco casero, estoy todo el día en la calle moviendo la chancla. Mejor dicho, estaba, ahora nadie podemos hacerlo. Pero habitualmente tengo mucho trabajo, hago muchos planes con amigos, la mayoría de los fines de semana me hago escapadas... Así que vivir aquí es perfecto para mí.

¿Vives en una suite?

No, no, es una habitación normal, nada de suite. Y muchos amigos me dicen si no me importa lo impersonales que son las habitaciones de hotel, pero la verdad es que no me importa nada. La decoración no me interesa demasiado. ¡Y mira que tengo muchos amigos interioristas!

¿Y ahora no te resulta más duro?

No, es muy cómodo. Me doy algún paseo por el hotel, que está vacío y una vez a la semana salgo a hacer algunas compras que necesito.

A veces mesobra hasta el WhatsApp, porque no hago más que recibir 'fake news'"

¿Cómo te arreglas con la intendencia, por ejemplo con las comidas?

Pues con la cocina del hotel, ellos la preparan. Y mis hermanas me mandan también muchas cosas, así que no necesito nada más.

¿Cómo pasas el tiempo?

Leo mucho, sabes que siempre lo he hecho, y veo algunas series. También estoy preparando contenidos para la cuarta temporada de 'Maestros de la costura', que nos lo ha pedido la productora, Macarena Rey. Y escribo cartas, que siempre me ha gustado escribir cartas a mano. Aunque ahora estoy teniendo que escribir cartas muy tristes, a amigos que han perdido a familiares. Esta crisis del coronavirus nos está haciendo pasar momentos muy dolorosos. He perdido a Carlos Falcó, soy muy amigo de su hija Sandra; y a Lucía Bosé, a la que tuve el honor de vestir estos últimos años y que era una mujer maravillosa.

¿Están bien tu familia y tu madre?

Sí, afortunadamente, todos están bien. Mi madre está en la sierra, aislada, y todos los demás también se encuentran bien.

¿Sigues teniendo el móvil Nokia de siempre?

Sí, claro, sin cámara ni videollamadas. No las necesito. Con los Whatsapp es más que suficiente; y a veces me sobran también, porque no hago más que recibir 'fake news' y cosas que no me gustan, noticias falsas, tonterías y cosas de mal gusto que no sé por qué la gente las manda. ¡Una situación tan grave como la que vivimos y hay gente que lo hace! En momentos tan dramáticos sale lo mejor del ser humano, pero a veces también sale lo peor. Es muy triste.