14 abr 2020

Compartir en google plus

La cuarentena le ha jugado una mala pasada a los famosos. Durante las últimas semanas, algunos de ellos se han vuelto locos a subir vídeos en sus redes sociales mostrando cómo están pasando la cuarentena o intentando dar mensajes de apoyo a sus fans, pero no han reparado en un detalle: sus mansiones y sus kilómetricos jardines, llenas de tiernas mascotas a las que fotografían sin parar, no tienen nada que ver con los del resto de los mortales. Esta ostentación les ha valido la crítica de sus seguidores y, también, de los medios de comunicación.

Todos hemos visto el jardín de Ellen DeGeneres y su piscina infinita sobre el océano. Lo mismo ha ocurrido con Jennifer Lopez: además del baile virtual que la cantante se marcó con su ex Diddy para recaudar fondos contra el coronavirus, también hemos visto su espectacular casa mientras jugaba con sus hijos en el jardín. Mientras, el actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger recomendaba en un vídeo a todos sus seguidores de Instagram que se quedaran en casa… mientras se fumaba un puro en el jacuzzi de su jardín.

Pero si hay alguien que ha metido la pata hasta el fondo ha sido Madonna. En un vídeo que colgó en su cuenta de Instagram, la cantante aseguró que el coronavirus nos iguala a todos. “Al Covid-19 no le importa lo rico, famoso, gracioso o inteligente que seas, ni dónde vives, ni tu edad, ni las historias increíbles que puedas contar. Es el gran igualador. Todos estamos en el mismo barco. Si se hunde, nos hundimos juntos”.

Una opinión muy sensata, podríamos pensar... si no fuera porque decía estas palabras mientras tomaba un baño en una bañera llena de pétalos de rosa. El comentario tuvo una repercusión enorme y no para bien: algunos seguidores acusaron a Madonna de estar fuera de la realidad. Y no intentes buscar ahora el vídeo. La tormenta fue tal que la reina del pop decidió eliminarlo.

La tendencia de mostrar un confinamiento privilegiado en las redes sociales ya tiene hasta un término propio: "smugsolation" (algo así como "ostentafinamiento"), acuñado por Marie-Claire Chappet, periodista de la edición británica de "Glamour". Por cierto, la propia Chappet fue la encargada de responder a Madonna en una columna de opinión de la revista: no, en esta cuarentena no todos somos iguales.