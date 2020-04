14 abr 2020

Compartir en google plus

Ella es una de modelos más reconocidas del planeta y comenzó en el mundillo siendo una adolescente. Él, uno de los jugadores de fútbol americano más importantes de Estados Unidos. Y tienen dos hijos que son partícipes de los triunfos de ambos. Sí, hablamos de Gisele Bündchen y Tom Brady que, además, han sido capaces de generar una amplia fortuna con sus trabajos, de convertirse en una especie de sociedad capaz de facturar decenas de millones al año.

¿Son o no son la pareja perfecta? Pues a simple vista, podríamos decir que sí. Pero la realidad es otra. Porque lo que pasa de puertas para adentro de una casa, solo lo saben los protagonistas de su propia historia. Ahora, él ha querido revelar que ese matrimonio idílico a los ojos de la opinión pública, también tiene sus grietas. O, al menos, que las ha tenido.

Tom se ha sincerado sobre una enorme crisis de pareja que atravesaron y que les llevó a tener que pedir ayuda a un especialista para hacer terapia. No solo eso, sino que, además, levanta la mano para declararse culpable del riesgo en el que estuvo la relación de terminar en divorcio millonario (atendiendo a sus cuentas corrientes).

El deportista fue entrevistado en el programa de la televisión estadounidense 'SiriusXM', presentado por Howard Stern, y fue allí donde manifestó que su esposa no estaba "satisfecha con la relación". Pero Brady había accedido a hablar y no iba a quedarse en la superficie, tirando la piedra de que han atravesado graves problemas como pareja, para luego esconder la mano.

ella no sentía que estuviera haciendo mi parte por familia"

"Hace un par de años, ella no sentía que estuviera haciendo mi parte por familia. Pensaba que jugaría fútbol durante toda la temporada, mientras ella se encargaría de la casa, y cuando terminaba la temporada, le decía: 'Genial, déjame dedicarme a mis otros negocios. Déjame que me dedique a mi entrenamiento de fútbol'. Ella, sentada delante de mí, me dijo: 'Bueno, ¿cuándo vas a hacer cosas para la casa? ¿Cuándo vas a llevar a los niños a la escuela y esas cosas?'", detallaba Brady sobre el origen de sus problemas conyugales.

Fue entonces cuando él se dio de bruces con una realidad que podría parecer más que evidente, pero de la que no se percataba porque estaba ocupado en sí mismo y en su carrera: su mujer también tenía una serie de metas y de sueños que quería cumplir, y a los que no podía dedicarse porque su marido no cumplía con la parte que le correspondía en las tareas domésticas.

Gisele no estaba contenta y él tomó cartas en el asunto. ¿La solución? Asistieron a terapia de pareja para fortalecer los vínculos y, sobre todo, el compromiso que ambos tenían que tener para seguir siendo una familia. Un paso que dieron después de que Bündchen decidiera abrirle los ojos mostrando su cara más sincera.

"Gisele me escribió una carta muy dura que tengo guardada en un cajón, y la leí. Es una carta muy sincera en la que me muestra dónde estaba yo dentro de nuestro matrimonio, y es un buen recordatorio para mí de que las cosas que tenía que cambiar y cómo debía evolucionar con el tiempo. Lo que vivimos y lo que funcionó para nosotros hace 10 años, no funcionará para siempre, porque cambiamos y crecemos de diferentes maneras", explica, lanzando esta reflexión que salvó uno de los matrimonios más envidiados del 'star system'.