14 abr 2020

Se llama 'Back to Me' y es el 'single' con el que, hace poco más de una semana, Lindsay Lohan decidía regresar al mundo de la música tras 12 años de ausencia. La actriz y cantante, que durante todo ese tiempo ha transitado por los caminos inexpugnables de la polémica, parece haberse reencontrado con su faceta artística y tener mucho que contar al público que, pacientemente, ha esperado durante más de una década a que le llegara la inspiración.

Pero, ¿de dónde ha sacado esta inspiración? Ha sido ella misma quien ha confesado que ha traído a las musas del pasado. Sí, porque lo que se esconde tras las letras del álbum del que forma parte ese adelanto que ya hemos escuchado, son muchas reflexiones de los felices y a la vez turbulentos 20 años de Lindsay.

Ha sido en unas declaraciones concedidas a 'Page Six' donde ha hecho esa revelación sincera. "Tiene muchos recuerdos de mi vida en California y un recuerdo de las cosas que vi y sentí en mi vida cuando tenía poco más de 20 años", han sido las palabras de Lindsay que, a la vez, pretende que sus nuevos ritmos inviten a la gente a moverse y divertirse, algo de lo que estamos muy faltos en lo tiempos que estamos afrontando.

Lohan, que espera tener listo el trabajo antes de que termine este 2020, también contesta a una pregunta tan recurrente como compleja de dar respuesta: ¿qué es la música para ella? "Es una forma de expresión personal y una forma de conectarme con mis fanáticos en un nivel diferente. Me encanta bailar, y me encanta escuchar música, me pareció el momento adecuado".

Sin duda, en medio de la pandemia, que tantas iniciativas culturales están saliendo adelante para hacer más llevadero el aislamiento, es un buen momento para que regrese Lindsay. Solo esperamos que lo haya hecho más centrada y para quedarse, no como una luz intermitente para cuyo siguiente destello tengamos que esperar otra década.