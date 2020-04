14 abr 2020

Lena Dunham tiene mucho que contar. Tanto, que ha decidido hacer una segunda parte de sus memorias. La creadora de la serie 'Girls' ha confesado, en una entrevista cara a cara con la modelo Kaia Gerber a través de Instagram (ese formato que está proliferando en tiempos del coronavirus), que está aprovechando este aislamiento, entre otras cosas, para avanzar en lo que será una especie de segunda parte de su biografía.

Un proyecto que surgió mientras daba forma a una novela de ficción. O lo que es lo mismo: tiene entre manos dos obras editoriales que espera que lleguen a las manos próximamente. "Escribí un libro de cuentos que saldrá a la luz en breve. Iba a publicar eso, pero luego vi opciones de especie de autobiografía: tienes que ir a donde está tu atención", comenzaba explicando Dunham.

"Estaba distraída por muchas cosas personales que estaban sucediéndome: transiciones y cosas de salud, rupturas... Y entonces pensé: 'Tengo que escribir todo esto', Y eso se convirtió en unas memorias", añade Lena, que tiene previsto que este nuevo proyecto, posterior a su novela de ficción, llegué a las librerías el próximo año.

Hay que recordar que, en 2014, ya publicó unas memorias ('Not That Kind of Girl: A Young Woman Tells You What You's Learned') en las que hablaba de sus adicciones y confesaba haber sido víctima de una violación. Un relato que le sirvió, a la vez, para reconocer ciertos problemas a los que puso solución.

De hecho, hace tan solo unos días, celebraba en sus redes sociales que lleva dos años sobria. Un hecho que ella misma calificaba junto a la foto que acompañaba a su reflexión, como "un milagro". Y lo sea o no, lo cierto es que lo que podamos encontrar en esas segundas memorias será un retrato muy diferente al que hizo de sí misma hace seis años.