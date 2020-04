14 abr 2020

Sí, es uno de los actores con más peso de la industria del cine y este año, gracias a Quentin Tarantino, que le cargó sobre los hombros la responsabilidad de protagonizar 'Érase una vez en Hollywood...', ha resurgido, dejando atrás el drama de su divorcio con Angelina Jolie y sus coqueteos, más que peligrosos, con la bebida. Brad Pitt es, de nuevo, Brad Pitt.

Ese que no tiene problema alguno en adaptarse a las necesidades del guion. Pero, después de tantos años convirtiéndose en los personajes más insospechados, ¿alguna vez le habíais visto arremangarse para convertirse en un obrero de la costrucción? Pues HGTV, la cadena estadounidense que dedica su parrilla a programas de decoración, interiorismo y reformas de casas, lo ha conseguido.

A Brad no se le han caído los anillos a la hora de agarrar con firmeza un mazo y ponerse a derruir muros, el primer paso para darle otro aire a la vivienda de su maquilladora, Jean Black, responsable de que esté perfecto de cara a cámara nada menos que desde 1994. ¿Por quién si no iba a hacer este esfuerzo el actor?

En una versión 'celebrity' del espacio conducido por los Property Brothers, Pitt se emplea a fondo para dar una sorpresa a Jean. No solo eso sino que, al ver el resultado final, lo que ha conseguido con sus propias manos, no puede evitar que se le humedezcan los ojos. Sí, queda confirmado que es un 'chico para todo'. Y que, tras ese bache personal, ha vuelto a su mejor versión.

No menos emotivo es el momento de ese encuentro con la mujer en la que confía desde hace 26 años. Y Jean, con la voz entrecortada reconoce: "Soy consciente de lo generoso que ha sido siempre Brad. Su generosidad no tiene límites, pero que haya hecho algo así… es más de lo que podría haberme imaginado. Estoy muy conmovida; no puedo agradecérselo lo suficiente".

¿Es o no es, ya no el yerno perfecto, sino el tipo de hombre con el que todas soñaríamos compartir el resto de nuestras vidas?