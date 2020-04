15 abr 2020

Han pasado casi dos años desde que la vida de Demi Lovato diera un vuelco de forma dramática tras ser encontrada en su casa de las colinas de Hollywood después de sufrir una sobredosis. Un periodo que le ha servido para hacer borrón y cuenta nueva y tratar de ordenar su vida y redimir sus excesos. A los 27 años, la actriz y cantante, popularizada a través de las series y películas de Disney, ha confirmado que ella también es una de las muchas damnificadas por la fama juvenil. Un arma de doble filo en una industria que busca la novedad, la juventud pero que demuestra pocos escrúpulos cuando lanza a una espiral destructiva a sus codiciados (pero frágiles) productos.

Su resurgir empezó a materializarse en febrero, cuando volvió a subirse a un escenario, primero para actuar en la gala de entrega de los premios Grammy, y luego nada menos que para cantar el himno norteamericano en la Super Bowl, el evento deportivo de más relevancia mediática del año (y en cuyo medio tiempo tuvo lugar la explosiva actuación de Jennifer Lopez y Shakira).

Ahora, con un nuevo proyecto musical entre manos y un prometedor single en compañía de Sam Smith, Lovato ha concedido una entrevista en la que habla claro sobre muchas cosas sin tapujos, entre ellas, que la gran amistad que existió entre ella y Selena Gomez -otra de las reclutadas más despampanantes de la factoría Disney de la última década- se ha desvanecido. “Cuando has crecido junto a alguien siempre le guardas cariño, pero ya no la considero una amiga”, ha declarado de la actriz y cantante a la que conoció en 2002 durante un casting. “Solo le deseo lo mejor”, sentenciaba crípticamente. No sabemos si habrá sido el desgaste y las vidas llevadas al límite la razón de esta ruptura o habrá algo más que Demi nos regalará en alguna próxima entrevista.