15 abr 2020

Ocho años después de que se emitiera el último episodio de la serie Mujeres Desesperadas, parece que muchos seguían con ganas de volver a ver a Bree, Gabrielle, Katherine, Renée y Mary Alice juntarse alrededor de una mesa con una copa de vino como de costumbre para charlar y, como no, cotillear sobre el resto del vecindario. Pues para sorpresa (y alegría de muchos) eso sucedió el pasado fin de semana cuando, igual que todos los demás estamos haciendo estos días, Eva Longoria, Marcia Cross, Vanessa Williams, Brenda Strong y Dana Delany se pusieron frente a las cámaras de su móviles para chatear y recuperar el tiempo perdido.

Vanessa Williams, Brenda Strong, Marcia Cross y Eva Longoria en el estreno de la última temporada de Mujeres Desesperadas en septiembre de 2011. pinit

La reunión, que se hizo a través de la página de Stars In The House con fines benéficos para ayudar a los afectados por la crisis sanitaria del Covid-19, resultó el momento perfecto para recordar entre risas las mejores anécdotas de una las series más exitosas de la última década en la televisión. Aunque uno de los temas que más expectación levantó fue la ausencia de Felicity Huffman, la actriz que interpretaba a Lynette y que el año pasado protagonizó un escándalo mediático que bien podría haber servido como trama para alguna de las ocho temporadas de la serie. La actriz tuvo que cumplir catorce días de cárcel y fue condenada a pagar 27.000 € de multa y llevar a cabo 250 horas de servicios comunitarios por haber participado en una red de sobornos millonarios para que su hija pudiera acceder a una universidad de élite. Sin embargo, todas sus compañeras supieron echarle un capote alabando su trabajo y compartiendo anécdotas sobre el rodaje de la serie. “Todo aquello nos unió mucho”, confesaba Eva Longoria en un momento de los 80 minutos que duró esta charla. “Por su culpa se me olvidaban todas mis líneas. Se ponía tan seria que me asustaba”, bromeaba. “Lo que hay entre nosotras durará para siempre”.