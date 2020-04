15 abr 2020

El fenónemo mundial que causó la gurú del orden Marie Kondo, enseñándonos a ordenar nuestra casa al mismo tiempo que ordenábamos nuestras emociones, vuelve de nuevo a la carga con un nuevo objetivo: ayudarnos a organizar nuestra vida profesional.

Y puede que lo haga en un buen momento porque el obligatorio teletrabajo para muchos y la incertidumbre de la crisis laboral que se avecina a causa de la pandemia del coronavirus pueden ser dos buenos motivos para aprender a poner orden tanto en nuestra casa como en nuestro ámbito de trabajo. “Sé que nuestros trabajos pueden verse un poco diferentes en este momento, pero este libro proporcionará consejos prácticos para mantener tu espacio ordenado y buscar el trabajo que amas”, explica Marie Kondo en su cuenta de Instagram

'Joy at Work: Organizing Your Professional Life' es el título de su nuevo libro que ya está disponible en Amazon y en su propia web, pero eso sí, solo en el idioma original, para su versión en español tendremos que esperar un poquito más.

El método KonMari en el trabajo

Organizar y gestionar tu correo electrónico, eliminar todas las reuniones innecesarias que no te aportan nada y que te quitan tiempo valioso para poder invertir en un trabajo más productivo, tirar todos esos papeles que no usas desde hace meses, ni va a usar ya... Es decir, lo que Marie Kondo nos propone con este libro es ayudarnos a saber deshacernos de todo aquello que no nos hace falta y que perturba nuestro lugar de trabajo. Pero esta vez la gurú no está sola sino que en su camino la acompaña Scott Sonenshein, un profesor de psicología organizacional de la Universidad de Rice (EE.UU).

El buen rollo y agradecer el trabajo a tus compañeros, colaboradores... es una pauta que debemos adoptar como común. Esto atrae la felicidad y aumenta las ganas de trabajar, una de las cosas más importantes a la hora de motivarte para hacer tu trabajo y conseguir el éxito. "Este libro ofrece historias, estudios y estrategias para ayudarte a eliminar el desorden y hacer espacio para el trabajo que realmente importa", aseguraba la gurú en unas declaraciones.

Nadie duda que este libro pinta convertirse en otro super ventas y es que la gurú del orden no ha parado de cosechar éxitos. Junto con su marido creó KonMary Media que cuenta con varias publicaciones editoriales, a lo que hay que añadir su reality en Netflix, así como una línea de orden y almacenaje de su propia marca. Está claro que ha sabido sacarle el máximo partido al orden y desde luego, que puede corroborar que a ella le ha hecho muy feliz ser tan organizada.