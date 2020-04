15 abr 2020

Entre los múltiples problemas que pueden sufrir los hijos de padres separados, encontramos el diferente rasero de disciplina que puede haber cuando están en casa de uno u otra. Parece que eso es lo que le preocupa a Gwen Stefani en el caso de sus hijos, que cuando les toca visitar a su padre, Gavin Rossdale (el acuerdo al que han llegado David Bustamante y Paula Echevarría en un caso similar), podrían no poner la atención suficiente a sus tareas escolares por la laxitud del trato paterno.

Es la revista 'US Weekly' la que apunta a este quebradero de cabeza de la artista (que, por cierto, este año celebra el 25 aniversario de ese 'Tragic Kingdom' que la consagró). Lo hace tras ponerse en contacto con una fuente cercana que habla sin cortarse: "Está atravesando un periodo de estrés para conseguir que los niños estén centrados cuando están con su padre".

"Los niños están acostumbrados a tener días muy estructurados, pero el coronavirus lo ha hecho imposible", añade el informante, aludiendo a los cambios en las rutinas que, como el resto de los mortales, han sufrido los hijos de Stefani. Sobre todo, por el cambio de una casa a otra, según el cumplimiento de la custodia, y la modificación de las reglas de su día a día por la situación excepcional ante la que estamos.

Si bien parece que ambos padres están de acuerdo en que están deseando que esta pesadilla termine y poder reconducir la situación, ella está convencida de que Rossdale no está siendo lo recto que debería con los niños, y ella está preocupada porque no les está haciendo ver lo importante que es que sigan manteniendo atención en sus estudios, aunque no tengan que ir a clase.