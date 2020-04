17 abr 2020

Si tuviera que elegir una canción de Alicia Keys, en menos de 30 segundos, apuntaría con el dedo a 'Empire State of Mind'. Quizás no es el mejor despliegue vocal de la artista (nada comparable a 'If Ain't Goy You', 2003) de 'rhythm & blues' pero sin duda, al escuchar las primeras notas de su dúo con Jay-Z, inevitablemente la mente viaja a la Gran Manzana. Taxis amarillos, edificios altos y el murmullo de la ciudad que nunca duerme.





La historia sería diferente si la canción nunca hubiera existido, de hecho, estuvo a punto de quedarse en el aire. En 2009 un malentendido entre Jay-Z y el manager de la cantante casi desemboca en la elección de otra artista para interpretar, junto al rapero la oda a Nueva York más reproducida en Spotify. Anécdotas como estas son las que desvela Keys en su biografía, "More Myself: A Journey", publicada por la editorial de Oprah Winfrey el pasado 31 de marzo; un viaje por la infancia, su duro comienzo en el mundo de la música y el aterrizaje definitivo de la artista en la cima.

En sus propias palabras ( y asistida por Michelle Burford, autor colaborativo del New York Times), Alicia hace un repaso por los momentos más importantes de su vida personal. Aunque su voz no es la única que se escucha entre las páginas, el libro cuenta con narraciones de su marido, su madre o personajes relevantes dentro de la vida de la cantante al principio de cada capítulo, lo que da una panorámica de 360 grados, ya que no se centra únicamente en la perspectiva de la estrella. La obra, que no se ha lanzado (aún) en España, (está disponible en Amazon en versión original) desvela etapa a etapa cómo Keys fue moldeándose como estrella internacional.

Pero Alicia no es una voz prodigiosa porque sí. Pareciera que nació cantando como lo hace ahora, pero la ganadora de 15 Gramys esconde, a su espalda, mucho esfuerzo y trabajo duro. Las clases de piano, ballet, danza y los pequeños papeles que conseguía aquí y allá la mantuvieron apartada de las drogas, la prostitución y la violencia de su barrio de Nueva York. Detalles que la cantante cuenta en primera persona y que no hacen más que demostrar que el éxito no le cayó del cielo.

También confiesa que de adolescente, solía llevar ropa holgada para evitar la atención de los hombres en la calle y que aceptó un contrato de grabación penoso a cambio de un Baby Grand Piano. Sin embargo, su primer piano fue casualidad: en 1987 su vecino se mudaba y el piano no estaba entre sus bienes más preciados. Fue como una señal, ella jamás podría haberse comprado un piano de esas características, "Desde esa tarde que el piano entró en mi salón, nada ha sido lo mismo", afirma en la biografía.

Conforme el relato avanza, vemos un cambio de perspectiva: el esfuerzo ya no está en mejorar como artista. Se acabó la vulnerabilidad que mostraba al principio de su carrera. ¿Quién es entonces Alicia? Ahí es donde aparece su faceta por las causas sociales y políticas. #ICantBreathe fue una de las primeras revoluciones que apoyó Keys, en contra de la violencia policial, pero quizás la más sonada sea #NoMakeup, una decisión viral que tomó hace tres años, no se maquillaría más para esconderse y no enseñar su yo real. Filosofía que sigue manteniendo en la actualidad. Se maquilla cuándo, cómo y si quiere: pero no por imposición alguna:"No era falsa, pero estaba intentando encajar con ideales falsos como si fuera un hábito. Tenía que romper ese comportamiento". La cantante, definitivamente, se yergue como algo más que una voz.

Alicia que el próximo año cumplirá 40 años, a la vez que celebrará los 20 de su primer disco, tiene aún mucho por contar y por vivir; pero algo queda claro. Nunca se conoce a un artista por completo hasta que se muestra como un libro abierto y "More Myself: A Journey" es justamente eso.