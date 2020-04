16 abr 2020

Cecilia Bönström es la reina del estilo rock & chic. La directora creativa de la firma Zadig&Voltaire, por cuyos diseños suspiran Katie Holmes, Hailey Baldwin, Kate Moss, Alessandra Ambrosio o Eva Longoria, vive el confinamiento en su lujosa casa de Normandía, rodeada de su familia y de una espectacular naturaleza.

Cecilia Bönström, diseñadora creativa de Zadig&Voltaire pinit

Aunque su residencia habitual está en el centro de París, Bönström se trasladó a su casa de campo en Normandía antes de comenzar el confinamiento y allí pasa estas semanas junto a su marido, Thierry Gillier, de 59 años, fundador y CEO de la firma francesa desde 1997, y su hijo Emil, de 7 años.

Cecilia Bönström, diseñadora creativa de Zadig&Voltaire, con su hijo. pinit

Positiva, espontánea y vital, esta sueca de 48 años que llegó a París con 17 para comenzar su carrera de modelo, pasa los días inspirándose para crear nuevas colecciones, escuchando música, leyendo y practicando uno de los hobbies que más le gustan, la cocina. Entre los platos que adora y ahora está cocinando, hay cuatro que no pueden faltar: “Lubina a la parrilla con puré de patata y tomates cherry, rollitos de salmón con aguacate picante, macarrones con salsa de tomate al vodka y el tiramisú”. Pero, además, practica otra receta muy especial, “salmón ahumado con patatas gratinadas, una receta de mi abuela”.

Cecilia Bönström, diseñadora creativa de Zadig&Voltaire pinit

Cuando Bönström llegó a París de su Gotemburgo natal, no tenía en mente dedicarse al diseño de moda, pero al ver una de las entonces muy pocas tiendas que la marca tenía en la capital francesa, se enamoró del estilo y decidió pedir trabajo en la empresa. Comenzó en 2003 como ayudante en el departamento de diseño y sus ideas tuvieron tal repercusión que en 2006 fue nombrada directora creativa. Desde entonces la firma ha pasado de tener algunas tiendas en Francia a contar con más de 400 puntos de venta en 40 países. Ahora, además, cuenta con legión de celebrities que son fan de la marca, como Katie Holmes, Hailey Baldwin o Kate Moss, a quien Cecilia Bönström siempre ha admirado y considera “una musa” y con que también acaba de colaborar en una colección cápsula llamada ZV x Kate.

Katie Holmes, en un desfile de Zadig & Volataire, pinit

El parón industrial que supone la crisis del coronavirus la ha llevado a confinarse en su casa de campo y dividir el tiempo entre el trabajo, su hijo y los temas que más le interesan, como la lectura, la música y el cine. En la lista de películas que ahora está viendo de nuevo no faltan títulos como “El piano, de Jane Campion; El lobo de Walstreet, de Martin Scorsese; Little white lies, de Guillaume Canet; Belle époque, de Nicolas Bedos y Whiplash, de Damien Chazelle”. Pero tampoco le falta tiempo para la lectura y recomienda: “Zadig o el destino, de Voltaire; Madame Bovary, de Flaubert; Buenos días tristeza, de Françoise Sagan o Le Syndrome de Palo Alto, de Loïc Hecht”.

Hailey Baldwin en un desfile de Zadig & Voltaire, pinit

Para combatir cualquier tentación de desánimo, Cecilia también practica “trucos” como hacerse cambios de look de primavera, que después sube a algunas redes y aplicaciones. Sus favoritas: “Podcast, Once Upon, Instagram y 7 minds, para meditación”. También nos hace una última recomendación: “Tómate tu tiempo y disfruta la vida y sus artistas. Siéntete más libre que nunca, incluso en casa”.