16 abr 2020

Es la mujer más rica del mundo según la última lista de multimillonarios publicada por la revista "Forbes": Alice Walton, dueña de los supermercados Walmart junto a sus hermanos, tiene una fortuna personal de 56.700 millones de dólares. El año pasado, sus ingresos aumentaron un 23%, lo que ha permitido a Walton subir varios puestos en el ranking y adelantar por la derecha a la anterior poseedora del cetro, François Bettencourt-Meyers, propietaria del imperio L'Oréal (52.900 millones de dólares). Aún así, ambas están lejos de la fortuna que amasa el fundador de Amazon, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo con 141.800 millones de dólares. De hecho, la lista de Forbes es eminentemente masculina: hay que bajar hasta el puesto 11 para encontrar a Alice Walton, la primera mujer del ranking.

A pesar de lo que pueda parecer por lo saneado de su cuenta bancaria, la dueña de Walmart (la principal cadena de supermercados de Estados Unidos), de 71 años, no es una mujer de negocios. Nunca se ha implicado mucho en el imperio familiar. De eso se encargan sus hermanos Rob y Jim. Su verdadera pasión es el arte.

Nacida en 1949 en Bentonville (Arkansas), donde también están ubicados los cuarteles generales de Walmart, Alice Walton es la menor de los cuatro hijos de Sam Walton, el fundador de la compañía. Después de graduarse en el Trinity College de San Antonio (Texas) en 1971, Alice intentó dedicarse al negocio familiar y se puso al frente del departamento de compras de ropa infantil para la cadena de tiendas familiar. No era lo suyo. "Todavía están tratando de deshacerse de la ropa de niños que compré, y eso fue hace un tiempo. Me divertí, pero no me interesaba”, dijo en una entrevista a "The New Yorker".

Coleccionista temprana

Su carrera como coleccionista de arte “comenzó” con tan solo 10 años, cuando compró por 2 dólares una lámina del “Desnudo azul” de Picasso. En la década de 1970, Walton empezó a adquirir acuarelas de artistas americanos, pero fue a partir de los años 90 cuando realmente se dedicó en serio al coleccionismo. En 2004, Alice Walton llegó a gastarse 20 millones de dólares en un día comprando obras de arte en una subasta de Sotheby’s. Con el paso de los años, la dama de los supermercados ha acumulado una colección personal de arte valorada en 500 millones de dólares.

Semejante tesoro necesitaba un buen “hogar”, así que la heredera de la familia más rica de Estados Unidos decidió crear en su ciudad natal, Bentonville, el Crystal Bridges Museum of American Art. Walton gastó 50 millones de dólares en su construcción. Lo mismo que se han gastado Victoria y David Beckham en la casa en la que podríamos confinarnos hasta navidad. Cuando fue inaugurado, en 2011, el “niño mimado” de Walton tenía cuatro veces más dotación que el Whitney Museum de Nueva York. Se trata de un vanguardista edificio de cristal ubicado en pleno bosque. El recinto del museo, de 485 kilómetros cuadrados, incluye manantiales, arroyos y formaciones geológicas.

El Crystal Bridges atesora obras de artistas tan conocidos como Andy Warhol, Norman Rockwell o Mark Rothko. Entre la vegetación de sus jardines encontramos, incluso, la "Bachman-Wilson House", una vivienda diseñada por el genial arquitecto Frank Lloyd Wright. Walton la compró en 2013 y fue trasladada pieza a pieza hasta el museo, donde fue reconstruida de nuevo en 2015.

Sin embargo, la joya de la colección es el cuadro “Jimson Weed / Flor blanca Nº 1”, de la pintora estadounidense Georgia O’Keeffe. Walton se hizo con él en una subasta en noviembre de 2014 por algo más de 44 millones de dólares. La adquisición tuvo mucha repercusión en los medios: se convirtió en el cuadro más caro de la historia pintado por una mujer.

Además del arte, Alice Walton siente debilidad por los caballos de carreras, que cría desde hace décadas en su impresionante rancho, y también se dedica a la filantropía. Junto con su hermano Jim lidera un programa que tiene previsto emitir 300 millones de dólares en bonos para ayudar a las escuelas concertadas de Estados Unidos a invertir en instalaciones. Además, se ha involucrado en política: Walton donó 350.000 dólares a la campaña presidencial de Hillary Clinton. Sin embargo, la pequeña del clan Walmart suele estar alejada de los focos y dicen los que la conocen que lleva una vida bastante sencilla. Todo lo sencilla que puede ser teniendo 56.700 millones de dólares en el banco, claro.