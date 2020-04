17 abr 2020

A principios de este mes saltaba la noticia: Leighton Meester y Adam Brody, están esperando su segundo hijo. Eran unas fotos de ella, que evidenciaban el estado de gestación, las que invitaban a poner la información sobre la mesa, ya que, ni uno ni otra habían soltado media palabra sobre el asunto.

Tampoco hizo referencia Meester este miércoles, durante el directo mantenido en Instagram, a su embarazo. Si bien dejó pinceladas de lo encantada que está con la maternidad (algo sobre lo que sí se ha pronunciado en alguna ocasión desde la llegada, hace casi cinco años, de Arlo), la actriz no ahondó en el asunto.

Sí contó cómo celebró su cumpleaños, que fue el 9 de abril, y que juntó a la Pascua del pasado fin de semana. "Me regalaron una falda de Pascua y kugel (plato de la cocina judía) y macarons de coco y mucha sopa. También tuve un pastel, un pastel de tres chocolates. Me lo comí todo, todo. Fue maravilloso", explicaba en esa conexión que iba de maravilla hasta que un 'troll' decidió buscar sus segundos de gloria.

Entre los comentarios de esa charla que estaba manteniendo con Kimrie Lewis, alguien la llamó "gorda". Sin mediar más palabras. ¿La reacción de Meester? "Alguien me ha dicho que he engordado. Eso es muy agradable", un par de frases con las que puede estar confirmando que, efectivamente, las apariencias no engañan y en unos meses será madre de nuevo.