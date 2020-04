17 abr 2020

Su presencia no había sido anunciada, así que los espectadores de 'Disney Family Singalong', el espacio de la cadena estadounidense ABC, se quedaron con la boca abierta al ver a Beyoncé, por videollamada entrar en directo. La artista, que puso voy a la banda sonora de la última versión de 'El Rey León'con su tema 'Spirit', por supuesto, cantó.

Eso es lo suyo y ese es el espíritu del programa. Así que, una de las divas más exitosas del panorama musical mundial, no dudó en interpretar 'When You Wish Upon a Star', el tema compuesto en el año 1940 por Leigh Harline y Ned Washington para la película original de 'Pinocho'. Un clásico en toda regla.

La artista aprovechó para, con su voz, rendir homenaje a todos lo sanitarios que están trabajando a lo largo y ancho del mundo para frenar la pandemia. "Me gustaría dedicárselo a todos los profesionales del sector sanitario que han estado trabajando incansablemente para mantenernos sanos y seguros", eran las palabras que eran agradecidas por el presentador del espacio, Ryan-Seacrest.

Beyoncé fue solo una de las artistas invitadas (y no anunciadas) a esta edición especial del programa, como Christina Aguilera, Michael Bublé, Luke Evans o John Stamos. Además, tenía como objetivo concienciar a la gente de la importancia de ser solidarios y donar a los diferentes bancos de alimentos para cubrir las necesidades básicas de aquellos que están viviendo la crisis en una situación más desfavorecida.