20 abr 2020

Límites. Es importante marcarlos, especialmente cuando se trata de proyectar la vida en las redes sociales. Y eso es algo que Eva Mendes tiene muy claro. Mientras estos días de confinamiento en casa se han convertido en la excusa perfecta para que muchos famosos puedan compartir sus experiencias domésticas a través de Instagram, algunos cada vez buscan proteger más su intimidad, como ha hecho Cameron Diaz entre otras, que mantuvo su maternidad en secreto hasta hace poco tiempo.

En el caso de Eva Mendes, su trayectoria en Instagram se distingue por un escrupuloso cuidado por proteger a su familia. La actriz que protagonizó su última película en 2014, Lost River, un proyecto dirigido precisamente por su marido, Ryan Gosling, afirmó que después de tener a sus dos hijas, Esmeralda (de 6 años) y Amada (de 4) dejaba de actuar, precisamente para centrarse en ellas. Exceptuando algunos #TBT junto a Gosling, sus aportaciones se limitan a fotos de mascotas, cuadros de Magritte -su pintor favorito- o de las colecciones de ropa de diseña para la firma New York & Company.

Eva Mendes paseando junto a sus dos hijas, Esmeralda y Amada. pinit

Coincidiendo con una de esas últimas publicaciones, un seguidor comentaba por qué nunca se veía a su marido o sus hijas,a lo que ella rápidamente contestó: “Siempre he tenido muy claro dónde están las fronteras en lo que se refiere a mi esposo y mis niñas. Por supuesto que voy a hablar de ellos, pero no voy a publicar ninguna imagen de nuestra vida diaria”.

La actriz con su marido Ryan Gosling y sus dos hijas. pinit

Fiel a esta declaración de principios, la actriz ha aprovechado este fin de semana para subir un retrato que ha hecho de ella una de sus hijas durante el confinamiento con un divertido comentario: “Esta soy yo según mi hija. Y es bastante fiel a la realidad. No me he convertido en una pastelera profesional ni en una gran cocinera durante la cuarentena. No he pisado un gimnasio en dos meses ni he escrito una novela. Solo he intentado ser una madre divertida sin volverme loca en el intento