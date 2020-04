20 abr 2020

Entre las múltiples iniciativas solidarias, con el fin de recaudar fondos que ayuden a luchar contra el Covid-19, encontramos esa que, bajo el nombre de All-In, encabeza Leonardo DiCaprio. Una subasta en la que 'celebrities' de gran renombre han donado algunos de sus objetos personales para que los fans, a través de sus pujas, puedan tener un recuerdo original de sus ídolos.

La última en sumarse a la lista de rostros famosos que han querido aportar su granito de arena ha sido Gwyneth Paltrow (su lista de ideas de regalos para el Día de la Madre). Sí, además de protagonizar polémicas y titulares por sus extravagantes ideas, la actriz también es capaz de tener gestos solidarios, como este con el que pretende ayudar a los más golpeados por la enfermedad.

¿De qué se ha deshecho Gwyneth? Nada menos que del vestido plateado, firmado por Calvin Klein, que lució en la alfombra roja de los Premios Oscar 2000. Ella justifcaba la donación asegurando que reflejaba su estilo de finales de los 90 y que sido rescatado por la industria de la moda en la actualidad.

Sin embargo, incluso cuando quiere tener un buen gesto, le aparecen los 'haters'... Hay quienes han criticado a Paltrow, asegurando que ese modelo fue incluido por ella misma en una lista de sus desastres estilísticos de su vida. Unas críticas que le han llovido junto a la publicación que ha hecho en su Instagram anunciando la donación.

Alguno ha llegado a echarle en cara que no haya hecho una donación monetaria, directamente, y que haya recurrido a desprenderse de una prenda que no parece ser del agrado del público general, porque no la consideran lo suficientemente significativa en su vida. Hasta cuando hace las cosas con buenas intenciones, se le vuelven en contra...