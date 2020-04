20 abr 2020

Han sido enemigas íntimas en la memoria de los fans del pop español desde los años 80. Cuando, en 1985, Marta Sánchez sustituyó a Vicky Larraz al frente de Olé Olé, se inició una rivalidad que se ha convertido en mítica. Fue el enfrentamiento mediático más popular de la época, con la morena despechada y la sexy rubia recién llegada intercambiando indirectas y zascas que hicieron correr ríos de tinta. Ahora con Larraz de nuevo en el candelero gracias a su participación en 'Supervivientes', tenemos la oportunidad de actualizar aquella historia con las novedades que ha contado una de sus protagonistas. Su conclusión no puede ser más bonita: ahora, Vicky y Marta son amigas. Todo se solucionó gracias al pacificador por excelencia: el tiempo.

Marta Sánchez en una de sus fotos más recientes en Instagram.

La confesión de Vicky Larraz se produjo, como no podía ser de otra manera, en Telecinco, la cadena que le ha dado la oportunidad de volver al foco mediático. El relato acerca de la razón de tantan enemistad entre divas no pudo ser más sincera: Larraz sintió unos celos enormes cuando fue sustituida por Marta Sánchez. "Es como cuando dejas a un novio y el novio se va con una más guapas que tú. Rubia, canta maravillosamente, los chicos están contentos... Fue un poco por ego. No la soportaba", reconoció. "Ahora estamos en un punto apasionado, pero no nos soportábamos", apostilló la ex concursante de 'Supervivientes'.

Para demostrar que ahora son amigas, Vicky Larraz y Marta Sanchez posan juntas.

"Cuando uno se va de un sitio quería que me echaran de menos", admitió Vicky Larraz, "Había tensión, y aunque nunca nos hemos dicho no te soporto, era totalmente mutuo", declaró en el plato de Telecinco. Por suerte, la humanidad de ambas se sobrepuso a la rivalidad, al menos con el paso del tiempo. La pelirroja cantante relató así el momento en el que firmaron la paz: "Nos vimos en Miami, hicimos un dueto de la canción 'Búscala'. Yo estaba nerviosa: tras tantos años de zascas al final éramos dos extrañas. Pero las dos bajamos la guardia y ocurrió algo muy bonito. Fui a su casa, descubrí a Marta en la intimidad, con su hija, tuvo mucha generosidad... Lo viví como una película, ¿sabes? Ahora somos amigas". ¡Final feliz! Bravo por ambas.