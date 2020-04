22 abr 2020

El pasado mes de agosto, Jeffrey Epstein aparecía sin vida en su celda. Había sido internado acusado de pederastia y, justo antes de que se realizara el juicio, decidió quitarse la vida. Su nombre y las investigaciones ligadas al mismo, han cobrado mucha fuerza en estos meses por la relación del príncipe Andrés, que hacía una nueva muesca en la lista de polémicas de la corona británica de 2019, con el empresario.

Ahora, Epstein vuelve a ser actualidad, pero por el libro del abogado de una de sus víctimas que ha querido sacar a la luz las presiones y las amenazas que este ejercía sobre los letrados de la defensa. Unas confesiones que van a abrir un nuevo debate alrededor de una figura ya demasiado envuelta en sombras y que está a la espera de las conclusiones definitivas de esa investigación de la que hablábamos.

El autor de esas confesiones es Bradley Edwards, que relata que Jeffrey llegó a contratar a personal para que ejercieran una vigilancia 24 horas sobre él y su familia. Autor de la obra 'Relentless Pursuit: My Fight for the Victims of Jeffrey Epstein', pone un ejemplo concreto de esas extorsiones de las que fue víctima: "Me llamó para decirme: 'Mira, no me gusta la forma en que me estás procesando y no me gusta la forma en que estás tratando de deshacer mi acuerdo de inmunidad. Tienes que entender que tengo amigos en las altas esferas. Retiraré mi demanda contra su cliente si usted deja todo lo que está haciendo en mi contra'".

También habla de varias reuniones mantenidas en el Starbucks de Boca Raton, en Florida. En una de ellas, tras las advertencias anteriores, fue más directo. "Brad, si sigues procesándome de esta manera, alguien saldrá herido", sostiene que fueron las palabras que Epstein pronunció con una clara intención intimidatoria.