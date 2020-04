22 abr 2020

La rumorología acerca de la situación sentimental de Brad Pitt es una montaña rusa de emociones. Un día nos acostamos soñando con el reverdecer de su amor con Jennifer Aniston, y al siguiente nos levantamos con la sorpresa de una nueva discusión con Angelina Jolie, su ex mujer y guardiana de los seis hijos que tienen en común. Lo relacionaron con una diseñadora de joyas y gurú espiritual, Sat Hari Khalsa, pero todo terminó en bonita amistad con fecha de caducidad. Brad aseguró que tenía Tinder y estaba en el mercado, pero la ventana de oportunidad no duró ni dos días: enseguida aclaró que jamás abrió perfil de ligue alguno. Ahora sale y entra con la actriz de "Search Party" Alia Shawkat, pero niega que tengan en común otra cosa que no sea el arte contemporáneo y la amistad. ¿No estará el pobre Pitt ya un poco harto de que le queramos emparejar?

Brad Pitt se ha convertido en el soltero de oro al que todo el mundo quiere ver emparejado.

La presión y la vigilancia mediática a la que se ve sometido Brad Pitt tiene varias derivadas interesantes, y no solo de género. Por descontado es curioso que hayamos desplazado la presión por encontrar pareja de las jóvenes estrellas femeninas a un soltero de oro como Pitt, pero aún lo es más que sea protagonista de este tipo de rumorología sentimental a sus más de 50 años. De hecho, las noticias que se publican sobre sus presuntas amigas o amantes giran inevitablemente en torno a la idea del romance y el noviazgo, como si la edad adulta no abundara en otras modalidades de relación que se escapan a ese estrecho marco de lo convencionalmente romántico. ¿De verdad no vamos a considerar la enorme escala de grises que existe entre un rollo ocasional solo para sexo y una pareja estable y tradicional? ¿Realmente nos cuesta tantísimo aceptar que un hombre, incluso el hombre más guapo del mundo, puede ser perfectamente feliz en su soltería?

Alia Shawkat es la última mujer que se ha relacionado sentimentalmente con Brad Pitt.

Lo cierto es que la historia sentimental de Brad Pitt se puede leer desde el punto de vista de la monogamia sucesiva (Juliette Lewis, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston), con una culminación por todo lo alto en una familia de lo más tradicional al lado de su último gran amor, Angelina Jolie. Quizá ahora, tras un problemático divorcio y su enésima rehabilitación, se dé la oportunidad de probar otras fórmulas relacionales menos encorsetadas, en las que las etiquetas son menos necesarias. Quizá ahora que está en contacto con otras artes como la creación plástica (Alia Shawkat es, además de actriz, una apreciada pintora) o la arquitectura, haya decidido experimentar fuera del estricto marco de la pareja romántica que tanto favorece la industria de Hollywood. ¿Estamos preparados para aceptar que una estrella como Brad Pitt se convierta en un eterno soltero? Puede que no. Pero si Charlize Theron o Rihanna han logrado que dejemos de preguntarnos por su vida sentimental, ¿por qué no habría de merecer el mismo trato Brad Pitt?