23 abr 2020

Pobre Alex Rodríguez... Primero tiene que posponer su boda con Jennifer Lopez por culpa del coronavirus y, ahora, la artista revela que ha habido en su vida un anillo de compromiso más lustroso y bonito que el que la estrella del deporte le entregó el día que le pidió matrimonio. Y eso que se gastó casi dos millones de dólares en la joya que la cantante luce en su dedo.

JLo, que estos días se está prestando a hacer muchas confesiones, ha hablado de aquella mítica joya que en su día le regaló Ben Affleck y que enamoró a la mismísima Barbra Streisand. Un diamante rosa que, para ella, tiene un lugar especial en su recuerdo doce años después de que el actor se lo regalara (y con quien, por cierto, no se llegó a casar: canceló la boda a días de su celebración).

"Conocí a Streisand en una fiesta de los Oscar, hace años, y en ese momento yo estaba comprometida con Ben Affleck, y, realmente le gustan los diamantes, algo que no sabía", recomenzaba Jennifer la historia. "Ben me había dado un diamante rosa, que recibió mucha prensa y fue... Me encantó recibirlo", recordaba con aire de nostalgia y, a la vez, dejando claro que fue su anillo de compromiso favorito. Más de dos millones y medio de euros era el valor de la pieza. Como para que a Streisand no se le fueran los ojos...

Porque no olvidemos que a Lopez le dio tiempo después a comprometerse con Marc Anthony (con este sí que se casó, año y pico después de dar calabazas a Affleck). Así que, podemos decir que Alex no es el único perdedor en esta especie de competición de la autora de la canción 'El anillo'.