23 abr 2020

Tras 22 días de hospitalización, Marianne Faithfull puede hacer otra muesca en su particular cinturón de las batallas ganadas. A sus 74 años, ha superado el temible coronavirus haciendo valer una mala salud de hierro que ya ha pasado casi por todo: cáncer de mama (en 2016), hepatitics C, anorexia... Por suerte, la voz más inconfundible de la canción de autor contemporánea (con permiso de Tom Waits) celebra ya en su casa de Londres su recuperación, desde donde ha trasladado en obligado mensaje de agradecimiento al servicio público de salud británico, que ha tratado la incipiente gripe que se convirtió rápidamente en neumonía. No es la primera vez que Marianne ha visto la vida desde el límite: prácticamente desde su infancia ha sido protagonista de situaciones extremas que condicionaron enormemente su polémica existencia.

Marianne Faithfull y Mick Jagger en 1968, durante su tormentosa relación. pinit

"Ha sobrevivido a tantas cosas, que si fuese abatida por un virus hubiera sido una tragedia", ha comentado su amiga íntima Penny Arcade, poniendo palabras a una evidencia. Faithfull (Hamstead, 1946), es hija de un oficial de la inteligencia británica y profesor de literatura, y de una bailarina de origen austriaco (de hecho, de la familiade Leopold Sacher-Masoch, autor de "La Venus de las pieles"). Vivió en una comuna hippy hasta los seis años, cuando sus padres se divorciaron y se trasladó a vivir con su madre, ya alcohólica. Su convivencia fue penosa, hasta el punto que Marianne sufrió tuberculosis y tuvo que ser recogida por un orfanato religioso en varias ocasiones. Pronto comenzó a cantar gratis en los bares, se mudó a Londres y se sumergió en el 'Swinging London'. En 1964, a los 18 años, conoció al artista John Dunbar y se casó con él al año siguiente. También editó su primer single, "As Tears Go By", escrito por Mick Jagger, Keith Richards y Andrew Loog Oldham, el manager de los Rolling Stones. Su matrimonio no duró ni un año: se divorció al iniciar una relación con Jagger que algunos consideraron diabólica.

Marianne Faithfull aparece en 1966 en "Made in USA", de Jean-Luc Godard. pinit

Marianne Faithfull y Mick Jagger estuvieron juntos solo cuatro años, de 1966 a 1970, pero parecen una eternidad en la pequeña historia del rock y el desenfreno. Su vida juntos fue una fiesta de excesos narcóticos y sexuales estimulados por voracidad adictiva de ella, etiquetada ya para siempre como una "ninfómana drogadicta" que apareció en todos los periódicos desnuda y envuelta en una mant, tal y como se la encontró la policía en la famosa redada en casa de Keith Richards. Marianne escribe con Jagger "Simpatía por el diablo" (1968) y "Hermana morfina" (1969), aunque Faithfull tuvo que acudir a los tribunales para que los Stones reconocieran su autoría. Al separarse de Jagger, con varias películas y discos en su currículo pero adicta ya a la cocaína, la cantante pierde la custodia de su hijo e intenta suicidarse.

En 1975, Marianne Faithfull participó en la película "Assault on Agathon", de László Benedek. pinit

Marianne Faithfull pasó varios años viviendo la vida de una adicta a la heroína: deambulaba por las calles del Soho de Londres buscando dinero. Sufría, además, una anorexia nerviosa que arrastraba de su época con los Stones y, probablemente, de su adolescencia. Compartió casa con Henrietta Moraes, modelo de artistas como Lucien Freud o Francis Bacon, hasta que en 1976 se hizo okupa. Ya tenía la laringe totalmente rota por los excesos y la laringtis. En 1979 se casa con Ben Brierly, miembro del grupo de punk Vibrators, junto al que vivía en una casa de Chelsea sin agua ni electricidad. Su carrera se relanza gracias al aclamado disco "Broken English", dedicado a Ulrike Meinhof, terrorista alemana de la Facción del Ejército Rojo. Le nominan a un Grammy, pero también la arrestan por posesión de marihuana en Noruega.

Portada del disco "Conocidos peligrosos", con Marianne Faithfull en la portada. pinit

En los 80, Faithfull vive ya en Nueva York y sigue inmersa en sus adicciones: en uno de sus 'colocones', se cae, se rompe la mandíbula y sufre una parada cardíaca. Graba el disco "Conocidos peligrosos", pero termina ingresando en una clínica de desintoxicación. Mientras continúa con su rehabilitación ya hospitalaria, inicia una relación con Howard Tose, enfermo mental y drogadicto. Ambos viven juntos en Boston hasta que Tose termina tirándose desde la ventana del apartamento que compartían en el piso catorce. A él le dedica el álbum "Tiempo extraño". En la década de los 90, su carrera volvió a reverdecer convertida ya en artista de culto: volvió a grabar sus canciones más míticas en "Blazing Away"; participó en "The Wall", la ópera rock de Roger Waters, o en "La Ópera de los Tres Centavos" en el teatro de Dublín. Grabó discos dedicados a Bertolt Brecht, Kurt Weill y Noël Coward o acompañados por la Sinfónica de Viena.

Un fotograma de la película "Intimidad" en la que participó Marianne Faithfull. pinit

Con el nuevo siglo, además de las buenas críticas que recibieron sus discos "Vagabond Ways", "Kissing Time" (con canciones de Blur, Beck, Billy Corgan o Jarvis Cocker) o "Before the Poison", en el que colaboraron PJ Harvey o Nick Cave, volvió al cine con papeles interesantísimos. Participó en "Intimidad", la aclamada película de Patrice Chéreau. Se metió en la piel de Maria Teresa, madre de Kirsten Dunst en la "Maria Antonieta" de Sofia Coppola. Y protagonizó "Irina Palm", sobre una viuda que ha de trabajar en un club de alterne para pagar un tratamiento médico a su nieto. Su último papel en el cine ha sido en la adaptación cinematográfica de la popular novela de Albert Cohen "Bella del señor", junto a Jonathan Rhys Meyers y Natalia Vodianova.

Marianne Faithfull, en la portada de su último disco, 'Negative Capability'. pinit

Marianne Faithfull se ha confesado siempre una adicta al trabajo, como ocupación salvadora y, también, porque jamás logró ahorrar ningún dinero y se ve obligada a trabajar. Lo ha hecho durante la última década, con varios discos publicados: "Horses And High Heels", "Give My Love To London", el directo "No Exit" (2016) o "Negative Capability" su última referencia de 2018, un disco producido por Rob Ellis y Warren Ellis en el que colaboraron Nick Cave y Mark Lanegan. En su última entrevista para 'XL Semanal', le preguntaban qué le diría la Marianne de hace 50 años a la Marianne de hoy. Contestó: "Le diría ‘tampoco te lo has montado tan bien en la vida’. Yo no tenía pensado llevar una vida así. Lo que quería era ir a la universidad o a la escuela de arte dramático. Era una chica muy despierta, y la verdad es que fue bastante horroroso encontrarme metida en el mundo misógino de la música pop".