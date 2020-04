23 abr 2020

Desde que comenzó a extenderse la pandemia del coronavirus, y con ella las medidas de confinamiento en prácticamente todos los países del mundo, asistimos a una ola de ingenio pocas veces vista desde que las redes sociales se convirtieran en parte de nuestras vidas. La última genialidad se llama Pillow Challenge. Un nuevo reto viral al que ya se han adherido las 'celebrities' y que tiene como objetivo desnudarse ante los 'followers', pero tapando las partes que Instagram no permite que queden a los ojos del público con almohadas.

Sí, porque puede que alguien no tenga un kilo de harina (uno de los productos cuya adquisición que se ha convertido en un reto viral, al menos nacional) a mano, pero, ¿quién no tiene un par de almohadas en casa para confeccionarse un estilismo único? Actrices, 'influencers', cantantes... no hay sector de la industria del entretenimiento, el ocio y la cultura que no se haya sumado a este reto nudista que inunda Instagram.

¿Queremos ejemplos? Podemos empezar por Halle Berry, que se ha confeccionado un atuendo que bien podría servir para desfilar en la próxima alfombra roja de los Premios Oscar... siempre y cuando no se dé la vuelta, porque podría ser detenida por escándalo público. O no, que ya se sabe que los diseños son cada día más atrevidos.

Aunque, si hubiera un concurso, seguro que lo ganaba Anne Hathaway. Porque ha decidido unirse al reto, pero darle una vuelta de tuerca y fabricarse un disfraz imitando su Mia, de 'Princesa por sorpresa'.

La cantante mexicana Ana Bárbara, también ha querido demostrar que tiene sensualidad suficiente para realiza este reto lleno de atrevimiento y que se está haciendo célebre entre los anónimos de las redes.

También ha llegado a España. Dos de nuestras 'influencers' más reconocidas, Dulceida y Violeta Mangriñán, no han querido dejar pasar la oportunidad de sumarse a esta nueva manera de entretenerse y de dejar patente el ingenio y las dotes para ponerse delante de una cámara.