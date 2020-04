24 abr 2020

Desde que su prodigiosa voz se apagara para siempre hace ya ocho años, no hemos dejado de hablar de Whitney Houston. Y muchos se han regocijado más en las sombras de su vida que en las luces de su legado. Houston fue la mejor cantante de su generación, pero desde su muerte muchos se han centrado únicamente en analizar, con todo lujo de detalles escabrosos, su adicción a las drogas, sus problemas mentales y su matrimonio fracasado. Houston no tuvo la suerte de la cantante Marianne Faithfull, que ha sobrevivido a la heroína, a la anorexia, a Mick Jagger y, ahora, también al coronavirus. Pero un 'biopic' que se está preparando pretende hacer justicia y mostrar a la diva del pop en toda su grandeza.

La película llevará por título “I Wanna Dance With Somebody”, como uno de sus temas más famosos, y contará con un equipo de lujo. Detrás del proyecto está el productor musical Clive Davis y el guionista Anthony McCarten. Davis, de 87 años, es bien conocido por crear el sello discográfico Arista, que protegió a grandes de la música como Patti Smith y Aretha Franklin. También descubrió a Houston en un club de Nueva York y la fichó para su sello. Trabajaron juntos durante años.

Mientras, McCarten es bien conocido por firmar los guiones de otros grandes 'biopics', como “Bohemian Rhapsody, sobre Freddie Mercury (a pesar de sus errores históricos); “La hora más oscura”, sobre Winston Churchill; y “La teoría del todo”, que narra la vida del físico Stephen Hawking. Por este último trabajo, McCarten recibió una nominación al Óscar.

Whitney Houston, con Dionne Warwick (izquierda) y Clive Davis, en una imagen de 2006.

Davis ha asegurado a 'Los Angeles Times' que no está de acuerdo con los dos documentales sobre Whitney Houston que se han surgido en años recientes. “Whitney”, de Kevin McDonald, estrenado en 2018, contó con la autorización de la familia, a pesar de que hablaba de los supuestos abusos sexuales que la cantante había sufrido por parte de su prima siendo una niña. Mientras, “Whitney: Can I Be Me”, dirigido por Nick Broomfield y Rudi Dolezal y estrenado en 2017, no tuvo el beneplácito de la familia Houston y se centraba en su descenso a los infiernos. El filme tenía como punto de partida la muerte de la cantante por ahogamiento accidental, el 11 de febrero de 2012 a los 48 años. Fue encontrada en la bañera de un hotel de Beverly Hills. La autopsia confirmó que Houston había consumido sustancias tóxicas antes de su muerte. El documental también hablaba de la supuesta relación amorosa de Houston con Robyn Crawford, una de las mejores amigas de la diva.

Davis ha asegurado que con este 'biopic' no pretende “blanquear” el pasado de abuso de drogas de Houston, pero quiere hacer una película luminosa. Para ello, McCarten está preparando un guión “sin restricciones, musicalmente muy rico, que contará todo sobre Whitney Houston”. “La historia de Whitney Houston aún no ha sido contada", ha asegurado Davis. Ahora, él está dispuesto a hacerlo.